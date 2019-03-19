Суддя, якому загрожує звільнення, зібрав на свято в честь дня народження суддівський бомонд

Заступник голови Окружного адміністративного суду Києва Євген Аблов, якого звинувачують в ухваленні рішень проти активістів Майдану, відсвяткував день народження в дорогому ресторані в центрі Києва.

Так, серед гостей «Слідство.інфо» ідентифікувало до десятка суддів Окружного адмінсуду Києва — колег Євгена Аблова, а крім того, голів Одеської та Вінницької окружних адмінсудів — Олега Глуханчука і Олександра Вільчинського.

Відвідали елітний заклад і керівники судів вищих інстанцій — голова Київського апеляційного адміністративного суду Андрій Горяйнов і голова Касаційного адміністративного суду Михайло Смокович. Саме ці суди переглядають рішення, винесені Абловим та його колегами.

Однак самим несподіваним для «Слідство.інфо» стала поява на святі членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), яка через кілька місяців буде оцінювати Аблова і повинна вирішити, бути йому суддею і надалі. Журналісти на вході в ресторан дізналися трьох членів комісії — Тараса Лукаша, Володимира Бутенка і главу ВККС Сергія Козьякова.

При цьому сам Козьяков стверджує, що отримав запрошення в ресторан на «неформальну дискусію» від шеф-редактора одного з профільних юридичних видань, а не на день народження Аблова. А під час заходу з суддями Окружного адмінсуду суду нібито не спілкувався.

Лукаш також сказав журналістам, що в той день у ресторані зустрічався з журналістами.

Відвідали свято Аблова та суддя Конституційного суду України Віктор Кривенко иглавный військовий прокурор Анатолій Матіос.

Координатор проекту «Про суд» Катерина Бутко пояснила, що члени ВККС не можуть відвідувати спільні вечірки з суддями, професіоналізм і добропорядність яких незабаром будуть оцінювати.

«Це, звичайно, є конфліктом інтересів. Тому що кваліфікаційне оцінювання незабаром буде проходити не тільки сам Аблов, але і інші судді Окружного адміністративного суду Києва. Крім того, ОАСК розглядає кілька позовів, які подавалися проти членів ВККС і в яких порушувалось питання про законність їх перебування на посадах», — говорить Бутко.

Суддею Аблов працює 12 років. Відомим став завдяки скандальним судовим рішенням. Зокрема, до грудня 2013 року Аблов зобов’язав спецназівців розігнати активістів Майдану, в 2017 р. — визнав законною схему закупівлі так званих «рюкзаків Авакова», чим допоміг синові міністра внутрішніх справ уникнути покарання. А в 2018 р. відновив на посаді ректора медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову.