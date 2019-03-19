В Україні ще одна людина померла від грипу

Як зазначається, серед загиблих також семеро дітей у віці до 17 років, однак ніхто із загиблих не вакцинувався проти вірусу.

У той же час захворюваність грипом і ГРВІ в країні йде на спад – кількість інфікованих дорослих знизилося на 2,6%, проте дітей до 17 років – збільшилась на 0,3%.

“Інтенсивний показник захворюваності склав 398,3 на 100 000 населення, що на 23,2% менше епідемічного порогу по Україні”, – констатують в Моз.

У той же час захворюваність грипом і ГРВІ в країні йде на спад – кількість інфікованих дорослих знизилося на 2,6%, проте дітей до 17 років – збільшилась на 0,3%.

“Інтенсивний показник захворюваності склав 398,3 на 100 000 населення, що на 23,2% менше епідемічного порогу по Україні”, – констатують в Моз.