Прокуратура просить 14 років позбавлення волі для бразильського бойовика «ДНР» Лусварги

Бразилець Рафаель Маркус Лусварги, який брав участь у бойових діях на Донбасі на стороні терористичної «ДНР», може отримати в Україні 14 років в’язниці.

У Павлограді, де йде судовий процес над бразильцем, звинувачення вимагало суворого покарання — позбавлення волі з конфіскацією майна.

Лусварги звинувачується в участі в незаконних збройних формуваннях і терористичних організаціях. Обвинувачений в ході дебатів визнав провину по першій частині звинувачень, але співпрацю з терористичними організаціями заперечує.

Суд впритул наблизився до винесення вироку. 2 травня 2019 року підсудний зможе виступити з останнім словом, а після цього судді підуть в дорадчу кімнату для остаточного вердикту.