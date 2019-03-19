У НБУ повідомили, які найчастіше підробляють купюри в Україні фальшивомонетники

«Кількість вилучених із обігу в банківській системі України підроблених банкнот гривні в 2018 році склало 0,00025% від загальної кількості готівки, що знаходиться в грошовому обігу (в 2017 році — 0,00036%). Тобто, на один мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 2,5 шт. підробок (в 2017 році — 3,6 шт. підробок)», — йдеться в повідомленні.

Для порівняння, в країнах Євросоюзу, за даними офіційного сайту Європейського центрального банку, в 2018 році цей показник становив приблизно 27 шт. підроблених банкнот євро (у 2017 році — 33 шт. підробок євро).

За підсумками 2018 року в Україні зменшилася кількість підроблених банкнот номіналами: 500 і 20 гривень — у два рази, 50 гривень — на 25%. У той же час зросла кількість вилучених підроблених банкнот номіналом 200 гривень — на 17% і 100 гривень — на 13%.

У Нацбанку відзначають, що 99% вилучених з обігу підроблених банкнот гривні припадали на банкноти чотирьох номіналів: 500 гривень (46% від загальної кількості вилучених підробок і 80% від їх загальної суми), 100 гривень (27% і 9%), 50 гривень (15% і 3%), 200 гривень (11% і 8%). Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами від 1 до 20 гривень становили лише 1%.

У 99% випадків підроблені банкноти гривні виготовляли з використанням копіювального або комп’ютерної техніки, зокрема струменевих і лазерних принтерів. Інші підробки (1%) виготовлені поліграфічним способом. Найчастіше виявлені підроблені банкноти збували через каси закладів швидкого харчування, торгівлі та автозаправних станцій.

Що ж стосується підробки іноземної валюти, то серед вилучених з обігу в 2018 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали: долари США (78% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти), євро (17%), російські рублі (4%), швейцарські франки і англійські фунти стерлінгів (1%).

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти наступних номіналів: 100 доларів США (97% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США), 50 та 200 євро (45% і 36% від загальної кількості вилучених підроблених євро) і 5 000 російських рублів (78% від загальної кількості вилучених підроблених російських рублів).