У МВС відмовилися звільнити генерала Нацгвардії, якого судять за розстріл Майдану

Міністерство внутрішніх справ України не знайшла підстав для люстрації екс-керівника департаменту громадської безпеки МВС Володимира Гриняка, якого судять за керівництво розстрілом учасників Евромайдана.

«За результатами проведеної перевірки підстав для застосування до Гриняку В. П. заборон, передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» не встановлено», – сказано в листі.