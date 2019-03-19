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У МВС відмовилися звільнити генерала Нацгвардії, якого судять за розстріл Майдану

19.03.2019

Міністерство внутрішніх справ України не знайшла підстав для люстрації екс-керівника департаменту громадської безпеки МВС Володимира Гриняка, якого судять за керівництво розстрілом учасників Евромайдана.

«За результатами проведеної перевірки підстав для застосування до Гриняку В. П. заборон, передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» не встановлено», – сказано в листі.

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