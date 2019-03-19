У Львові суд заарештував на два місяці прикордонника, який застрелив товариша по службі

Личаківський районний суд Львова у вівторок, 19 березня, обрав запобіжний захід солдату строкової служби, який застрелив старшину-прикордонника.

Про це повідомили в прес-службі військової прокуратури Західного регіону.

«19 березня Личаківський районний суд. Львова обрав 20-річному солдату строкової служби ВПС «Сянки» Мостиського прикордонного загону запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без альтернативи внесення застави», — йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, під час несення служби в прикордонному наряді підозрюваний здійснив одиночний постріл з отриманого ним зброї у прапорщика і наніс удари в різні частини тіла потерпілого.

Відзначається, що прикордоннику повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до 15 років в’язниці.