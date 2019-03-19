У Запорізькій області виявили 40 вантажівок з величезною перевагою: водіїв оштрафували на 11 000 євро

Співробітники Укртрансбезопасности оштрафували водіїв 40 вантажних авто на загальну суму приблизно 11 тисяч євро.

Про це повідомили в прес-службі держадміністрації Запорізької області.

Відомо, що з 1 січня 2019 року на двох пунктах вагового контролю у Запорізькій області було перевірено 707 вантажівок. У 40 машин виявили значне перевищення допустимої ваги вантажу.

Водіїв даних авто оштрафували на 10 767 євро. Крім того, за проїзд по дорогах загального користування на них складено акти перевірки.

Також повідомляється, що на сьогодні вже сплачено 253 618 гривень з вищезгаданої суми.