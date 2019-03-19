Експерти назвали найбільш ймовірну причину пожежі в дитячому таборі «Вікторія»

Причиною смертельної пожежі в дитячому таборі «Вікторія», швидше за все, став залишений без нагляду кип’ятильник.

Про це свідчать дані експертизи, озвучені в рамках засідання Київського районного суду Одеси у вівторок, 19 березня.

Відзначається, що експертизу проводив Інститут незалежних судових експертиз в рамках іншої кримінальної справи щодо залишення дітей в небезпеці, але результати долучили до матеріалів справи колишнього директора табору Петроса Саркісяна за клопотанням адвоката Ігоря Карпова.

«Експерти розклали все по поличках, провели молекулярну експертизу металу знайдених кип’ятильників. Перший був знайдений відразу після пожежі на місці кімнати Єгорової, а другий в іншій кімнаті вже експертами, що проводили нову експертизу. Це означає, що ще у когось з дітей був кип’ятильник, але результати досліджень свідчать, що найбільш імовірною причиною загоряння став саме перший кип’ятильник. Ця експертиза підтвердила те, про що ми знали: практично повна відсутність протипожежної просочення і порушення будівельних норм», — розповів батько один із загиблих дівчаток Олексій Мазур.

За даними експертів, спалах в таборі сталося в кімнаті №4 на першому поверсі корпусу №5, де проживала художній керівник колективу «Адель» Тетяна Єгорова. Крім того, в ході дослідження версії про підпал, про необережному поводженні з вогнем та коротке замикання не знайшли підтвердження.

У свою чергу адвокат Саркісяна вважає, що прокуратурі слід повністю відмовитися від звинувачень або перекваліфікувати їх на більш м’яку статтю про службову недбалість.

Суддя Віктор Чаплицкий ознайомився зі 153 сторінками експертизи з 318 і оголосив перерву в засіданні до 25 березня.