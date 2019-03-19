Вибивали показання: в Одесі поліцейські жорстоко побили перехожого чоловіка

В Одесі поліцейські Суворовського райвідділу затримали перехожого на вулиці, закували в наручники і довго били, щоб той зізнався у крадіжці.

Вони привезли свою жертву у Суворовський райвідділ, де поліцейські били його по голові і вимагали зізнатися у крадіжці мобільного телефону і золотого ланцюжка.

Однак жодних свідчень від чоловіка поліцейські не отримали і відвезли його додому. Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму.

Була призначена експертиза, щоб точно встановити характер травми потерпілого. Поліцейським загрожує до 5 років позбавлення волі за ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) КК.