Посміхався в обличчя вбитого: спливли моторошні подробиці розправи над прикордонником на Львівщині

Старшині Мостиського прикордонного загону, про смерть якого стало відомо 18 березня, вистрілив у спину 20-річний солдат строкової служби.

Вбивство прикордонника сталося на території військового містечка, повідомляють у прес-службі Військової прокуратури Західного регіону. Затриманому оголошено про підозру за ст. 115 КК України.

Відзначається, що солдат тільки заступив на службу, а старшина в цей час повертався в адмінбудівлю. Коли проходив повз солдата – той вистрілив йому в спину. А потім прикладом автомата почав добивати пораненого по голові. Зупинили і обеззброїли його військові, які опинилися поруч.

Чоловік помер по дорозі в лікарню. Як уточнюється в сюжеті ТСН, старшині було 35 років і колеги характеризували його як спокійного і неконфліктну людину. У вбитого залишилися дружина і маленький син.

У прес-службі Держприкордонслужби України розповіли, що нападник був призваний на службу в 2018 році. Серед товаришів по службі він не вирізнявся нічим особливим, не мав також і дисциплінарних покарань.

За словами військового прокурора Львівського гарнізону Віталія Горпинича, можливі кілька причин вбивства старшини. «Дідівщина, буде перевірятися наявність. Проблеми в сім’ї і інші версії«, – поділився він.

Відзначається, що після нападу солдат поводився дивно і посміхався. Пояснити, чому вбив військового, хлопець так і не зміг. Незабаром йому буде призначена психіатрична експертиза.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Після затримання йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Територіальним управлінням ДБР в р. Орел, а процесуальне керівництво військовою прокуратурою Львівського гарнізону.