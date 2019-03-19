Поліція викрила виробників метамфетаміну та вилучила наркотиків на 1,5 млн гривень

У Запоріжжі поліцейські припинили діяльність організованої злочинної групи, яка виготовляла і продавала метамфетамін. Затримано 6 осіб, вилучено півкілограма наркотику загальною вартістю 1,5 млн гривень.

«З метою приховування своєї діяльності, члени злочинної групи постійно змінювали номери мобільних телефонів, місце дислокації нарколабораторії, в якій виготовлялася психотропну речовину з метою подальшого збуту», – сказано в повідомленні поліції.

Правоохоронці за день провели 11 обшуків.

«Загалом з незаконного обігу вилучено 0,5 кг психотропної речовини, попередньо ідентифікованого як метамфетамін, різноманітне лабораторне обладнання і приладдя для виготовлення речовини, грошові кошти, отримані від наркобізнесу, у сумі більше 60 000 гривень», – повідомляють поліцейські.

Все вилучене направлено до Запорізький Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Кримінальне провадження проти шести затриманих відкрито по 2 ч. ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.