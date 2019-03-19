Угорщина хоче створити війська територіальної оборони

Угорський міністр також звернув увагу на нові виклики для Польщі та Угорщини в Північноатлантичному альянсі.

Угорщина хоче скористатися досвідом Польщі і створити добровольчі війська територіальної оборони.

Про це заявив міністр оборони Угорщини Тібор Бенко після зустрічі зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком у Будапешті.

За словами Бенко, в угорських добровольчі війська територіальної оборони до 2026 року повинні служити 20 тисяч осіб.

“Ми повністю згодні з союзницькими завданнями НАТО, і в тому, що загрози зі сходу і півдня для обох країн є дуже серйозним викликом. Саме тому для обох країн надзвичайно важлива програма розвитку оборони та військ, що гарантує можливість відповісти на ці виклики”, – сказав Бенко.

Міністри оборони підписали лист про наміри приєднання Польщі до натовського Центру вдосконалення військової медицини в Будапешті.

Війська територіальної оборони є новим видом Збройних сил Польщі нарівні з Сухопутними військами, Військово-повітряними силами, Військово-морським флотом і Спеціальними військами Польщі.