У Криму побачили дивну автоколону

У аннексированном Криму відсвяткували п’ятиріччя незаконного договору про прийняття півострова до складу Російської Федерації. Користувачі мережі висміяли прикрашений автомобіль, який був дуже схожий на катафалк.

18 березня 2015 року у складі РФ були утворені Республіка Крим та місто федерального значення Севастополь. З цього приводу місцеві влади влаштували свято.

На Сапун-горі до колони приєдналися учасники з Севастополя, які проїхали по центру міста і фінішували біля гори Гасфорта.

Варто відзначити, що в автопробігу також взяли участь глава Республіки Крим Сергій Аксьонов, губернатор Севастополя Дмитро Овсянніков та члени мотоклубу «Нічні Вовки».

Крім того, до цього заходу був організований святковий концерт, на якому виступили Олександр Маршал, Гліб Корнілов, Сергій Скачков, група «Грудень» та інші.

«Ця земля рясно полита кров’ю російських солдатів, ми ніколи і нікому її не віддамо», — заявив зі сцени Олександр Маршал.

Користувачі мережі помітили, що один з автомобілів чорного кольору схожий на авто, в якому перевозять труни.

«Не розгледів на початку і подумав: «який гарний катафалк їде», — написав користувач.

«Кого ховають?» — зазначив інший користувач мережі.

«Жалобна процесія «Безсмертний Крим», — прокоментував Олександр Савицький.