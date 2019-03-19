У Миколаєві «десятка» збила пішохода на «зебрі»: постраждалий у важкому стані

У Миколаєві автомобіль «ВАЗ-2110» збив пішохода, який переходив вулицю по нерегульованому пішохідному переходу.

Увечері у вівторок, 19 березня, на вул. Космонавтів у Миколаєві автомобіль «ВАЗ-2110» збив пішохода, який переходив вулицю по нерегульованому пішохідному переходу.

«Десятка» їхала по вул. Космонавтів, з боку вул. Кірова, в напрямку Херсонського шосе. Приблизно в 200-х метрах за перехрестям з вул. Електронної автомобіль збив пішохода, який переходив вулицю по нерегулируемуму пішохідному переходу зліва направо по ходу руху автомобіля.

В результаті ДТП пішохід отримав важку черепно-мозкову травму. Прибула на місце пригоди «швидка» доставила потерпілого в ЛІКАРНЮ. Про його стан поки нічого невідомо.