У Миколаєві «десятка» збила пішохода на «зебрі»: постраждалий у важкому стані

У Миколаєві автомобіль «ВАЗ-2110» збив пішохода, який переходив вулицю по нерегульованому пішохідному переходу.
Увечері у вівторок, 19 березня, на вул. Космонавтів у Миколаєві автомобіль «ВАЗ-2110» збив пішохода, який переходив вулицю по нерегульованому пішохідному переходу.
«Десятка» їхала по вул. Космонавтів, з боку вул. Кірова, в напрямку Херсонського шосе. Приблизно в 200-х метрах за перехрестям з вул. Електронної автомобіль збив пішохода, який переходив вулицю по нерегулируемуму пішохідному переходу зліва направо по ходу руху автомобіля.
В результаті ДТП пішохід отримав важку черепно-мозкову травму. Прибула на місце пригоди «швидка» доставила потерпілого в ЛІКАРНЮ. Про його стан поки нічого невідомо.
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