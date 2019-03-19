Розенко назвав кількість пенсіонерів з підвищеною пенсією березневої

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявляє, що для 2,5 млн осіб пенсія у березні підвищилася на 100-400 гривень, після того, як міністр соціальної політики Андрій Рева пообіцяв, що з 1 березня пенсії в Україні будуть автоматично перераховані для 10,2 млн пенсіонерів.

«Найбільше людей отримали підвищення 100-400 гривень — 2,5 млн людей отримали таке підвищення. Від 700 до 1000 гривень отримали 500 тис. людей. Але що особливо приємно, 2,5 млн українців сьогодні отримали підвищення більше 1 000 гривень»,- сказав він.

Середня сума підвищення пенсій, за його словами, становила 514 гривень.

Кабінет міністрів України запустив масштабну програму верификаций соціальних виплат і пенсій населення, згідно з якою деяких громадян позбавлять пенсійних виплат.