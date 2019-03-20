Під Києвом чоловік на смерть забив молотком друга за гроші та золотий ланцюжок

Прокуратура погодила повідомлення про підозру 35-річного чоловіка, який підозрюється в нападі з метою заволодіння чужим майном, сполучене з насильством, небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та вбивства.

Відзначається, що під час досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний 14 березня цього року прийшов у будинок на запрошення свого друга у населеному пункті Пищики Сквирського району Київської області. З собою він взяв молоток. Щоб заволодіти майном потерпілого, злочинець кілька разів вдарив його по голові і вкрав 40 тис. гривень, а також золотий ланцюжок.

У прокуратурі зазначили, що під час нападу підозрюваний завдав ще шість ударів молотком потерпілому з-за чого той помер. Потім злочинець зник з місця злочину.

Судом за клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Тепер злочинцеві загрожує до 15 років позбавлення волі.