Супрун розповіла, які права мають українці в медустановах

Право на життя, гідність і захист від дискримінації — основоположні права кожної людини, але українські родини мають досвід порушення цих прав з-за застарілої радянської системи.

Українці мають право на допомогу при народженні, вакцинацію, допомога при інфаркті, запобігання хвороб, шану і уважність.

Про це повідомила виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун нас своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, Супрун перерахувала права українців і розповіла, як вони повинні виконуватись медичними установами. Так, українці мають право на:

Максимум допомоги з перших днів життя

Розвиток неонатології та збереження здоров’я новонароджених в цілому є пріоритетним напрямком у розвинених країнах світу. За словами в. о. міністра, Моз почав системний процес підвищення кваліфікації українських неонатологів і обладнає регіональні перинатальні центри сучасним обладнанням.

Вакцинацію

В Україні є всі вакцини, які повинні вводитися з Національним календарем профілактичних щеплень. Супрун підкреслює, що вони якісні, безпечні і широко використовуються в світі.

Доступну та своєчасну допомогу при інфаркті

Українці мають право на кваліфікованих фахівців, сучасне обладнання для лікування серцево-судинних катастроф (інфарктів та інсультів) і абсолютно безкоштовну допомогу при станах, що загрожують життю.

Запобігання хвороб

У лікаря безкоштовно можна пройти профілактичні огляди і здати аналізи на цукровий діабет, ВІЛ, туберкульоз, рак грудної залози, гіпертонічної хвороби і інших серцево-судинні захворювання, колоректальний рак та рак передміхурової залози. Сімейний лікар, терапевт, педіатр повинен лікувати і консультувати щодо здорового способу життя, корисним звичкам і допомагати позбутися залежностей, стежити за графіком вакцинації і нагадувати про профілактичних оглядах.

Повага і уважність

На всіх етапах медичної допомоги має забезпечуватися право на гідне ставлення. Українці мають право на повагу і уважність до пацієнта в кожному медичному закладі.

Також Супрун розповіла, що робити, якщо перераховані права порушують:

зверніться з письмовою скаргою до головного лікаря закладу охорони здоров’я та/або начальнику управління охорони здоров’я при відповідній місцевій адміністрації раді;

зверніться в органи внутрішніх справ, прокуратуру і суд.

«Не мовчіть, коли ваші права порушують, повідомляйте у відповідні органи. Тільки якісні зміни + активна позиція громадян допоможуть привнести в систему охорони здоров’я гідність і поставити людину в центр уваги», — підкреслила Супрун.