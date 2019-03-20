Французи створили і перевірили перший у світі літаючий мотоцикл: вміє перетворюватися в квадрокоптер

Французька компанія Lazareth представила перший у світі літаючий мотоцикл, який здатний перетворитися в квадрокоптер.

Над його втіленням працював дизайнер Людовик Лазарет і його команда, пише znaj.

Прототип пристрою LMV 496 назвали La Moto Volante (Літаючий мотоцикл). Він є самим першим мотоциклом у світі, який перетворюється в квадрокоптер. Причому його створили розповіли, що це відбувається всього за 60 секунд одним натисненням кнопки.

Незвичайний пристрій забезпечили мотором 470BHP Maserati V8. У кожному колесі вбудовані реактивні турбіни, які змінюють своє положення, щоб підняти засіб пересування в повітря.

Офіційно представлять прототип в поточному році в жовтні місяці в Дубаї. Покупці можуть оформити попереднє замовлення на виставці, при цьому очікується, що ціна складе близько 560 876 доларів.

«Це перший у світі мотоцикл, який можна перетворити у квадрокоптер. Він працює на основі електричних двигунів, простий в управлінні, сертифікований для використання на дорогах», — заявляють творці мотоцикла.

Нагадаємо, що компанія Jetpack Aviation представила розробку першого в світі літаючого мотоцикла, який називається Speeder. Цей байк розрахований на одне місце.

Він оснащений чотирма турбореактивними двигунами завдяки яким Speeder зможе піднятися на висоту 4,5 кілометра і розвинути швидкість до 240 км/ч.

Компанією передбачені технічні характеристики, як у важких дронов. Це необхідно для того, щоб потенційним клієнтам не потрібно отримувати ліцензію пілота.

Також у летючому мотоциклі встановлені гасові двигуни від реактивних ранців Jetpack Aviation. Ці двигуни мають сумарну тягу близько 300 кг, що дозволить їм підняти 105-кілограмовий апарат, його пілота, вага якого розрахований до 110 кг, а також необхідний запас палива.

Час польоту поки що не велика. Воно складе від 10 до 22 хвилин в залежності від погодних умов і вправності пілота.

Важливим помічником для власника стане комп’ютерна система авто-стабілізації, яка буде стабілізувати стійкість мотоцикла навіть при виході з ладу одного двигуна. На жаль, на це функції, що забезпечують безпеку пілота, закінчуються – для такого екзотичного транспорту поки не створені ні парашути, ні інші технології збереження людського життя.

Обіцяють, що управління Speeder буде мало відрізнятися від управління реактивним ранцем. Але переконатися в цьому вийти лише у пари десятків щасливчиків – поки компанія планує створити тільки 20 цивільних байків, кожен з яких буде збиратися в індивідуальній комплектації. Вартість однієї моделі оцінюється в 380 тисяч доларів, для її попереднього замовлення доведеться внести ще 10 тисяч.

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