Кейт Міддлтон готує Меган Маркл великий сюрприз: потраплять тільки обрані

Вагітній Меган Маркл влаштують особливе свято.

Це буде камерна вечірка baby shower на честь майбутньої матері і її первістка. За даними інсайдерів, пройде «дівич-вечір» в Лондоні і запрошені на нього тільки обрані, пише Hello.

Бути присутнім на baby shower будуть близько шести гостей. Серед них — живе в Каліфорнії мати Меган, Дорія Рэгланд, а також Вікторія Бекхем і Кейт Міддлтон.

Цікаво, що саме герцогиня Кембриджська, за чутками, взяла на себе всі клопоти з організації заходу. І тим самим перекреслила домисли про свою ворожнечу з невісткою.

Свій перший baby shower Меган Маркл проводила в Нью-Йорку, в пентхаусі 5-зіркового готелю Mark Hotel.

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Суспільство

Тоді на вечірку прийшло чимало знаменитостей, у тому числі Серена Вільямс, Амаль Клуні і Гейл Кінг.

Захід був закритим, але в пресу просочилися не тільки фотографії святкового столу, але і інформація про вартість урочистості — воно обійшлося в 350 тисяч фунтів стерлінгів. Тоді британські ЗМІ розкритикували Меган за марнотратство і в черговий раз нагадали молодий герцогині Сассекской, що членам королівської сім’ї належить вести себе скромніше.

37-річна Меган Маркл останні 2 тижні практично не з’являється на публіці. Лікарі знаходяться в стані підвищеної готовності, адже дитина може з’явитися на світ в будь-який момент. Повідомляється, що вже було кілька помилкових тривог» і герцогиню навіть відвозили до лікарні.

Після народження малюка (або дівчинки — стать дитини досі вважається великою таємницею) Меган Маркл і принц Гаррі намір переїхати з Кенсінгтонського палацу в окремий котедж, розташований біля королівського Віндзорського замку.

Їх майбутнє житло — Фрогмор-хаус — було побудовано в 1684 році, а остання реконструкція в ньому проводилася в 1980-х, тому Меган і Гаррі вже майже рік займаються його облаштуванням.

Розпочатий ними ремонт виявився надзвичайно масштабним. Зокрема, Меган вирішила обладнати в будинку «кімнату для паніки» — ретельно охороняється притулок, а також виділити одну з кімнат під заняття «гарячої йогою». Ну і звичайно, у Фромгоре герцоги Сассекские збираються виховувати свого первістка.

Нагадаємо, астрологи передбачили майбутнє дитини Меган Маркл.

Як повідомляв Hyser, вагітна Меган Маркл з чоловіком відвідали хрестини правнучки Єлизавети II.

Також Hyser писав, що Меган і принц Гаррі вже отримали перший подарунок для первістка.