Міністр назвала свого кота Брексит із-за незвичайної звички

Наталі Луазо керує питаннями у Франції, які пов’язані з виходом Великобританії з Євросоюзу.

Міністр у європейських справах при главі МЗС Франції Наталі Луазо назвала соего кота Брексит (Brexit) з-за його нерішучості. Про це пише «Хартия 97».

Луазо керує питаннями у Франції, які пов’язані з виходом Великобританії з ЄС, умови якого довго узгоджували Лондон і Брюссель, а тепер не може схвалити британський парламент. Судячи з ситуації, поведінка британських політиків нагадало французькому міністру свого домашнього улюбленця.

«Він будить мене щоранку своїм болісним мяуканием, тому що хоче вийти [на вулицю], але коли я відкриваю двері, він, нерішучий, залишається на місці і кидає на мене свій похмурий погляд», — сказала Луазо, слова якої наводить видання. «Врешті-решт я назвала свого кота Брексит», — зазначає міністр.

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Наталі Луазо перебуває на посаді міністра у європейських справах при МЗС Франції з 2017 року. Кілька днів тому вона виявила бажання взяти участь на виборах в Європарламент, які відбудуться 26 травня.

Нагадаємо, Євросоюз готовий відкласти Brexit на другу половину 2019 року. Згідно з даними агентства ЄС, схвалить запит Великобританії про продовження періоду переговорів по Brexit, який, згідно з сьогоднішнім умовам, повинен завершитися 29 березня. Brexit може в підсумку відбутися в липні після першої сесії нового складу Європейського парламенту.

Також один з дипломатів Bloomberg заявив, що у ЄС все ще існують неузгодженості по Brexit. Деякі члени союзу вважають, що Лондону слід надати додатково всього кілька тижнів, інші впевнені, що Великобританія повинна вийти з ЄС в строк, а саме 29 березня.

Для схвалення затримки Brexit на прохання Великобританії потрібна підтримка всіх 27 членів союзу.

Нагадаємо, в Шотландії схвалили повторний референдум про незалежність.

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