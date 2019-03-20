У Чорнобильській зоні мешкають рідкісні тварини: орнітологи зафіксували рекордну кількість

Любителі-орнітологи зафіксували рекордну кількість червонокнижних орланів-білохвостів в зоні відчуження.

Про це йдеться на сторінці Державного агентства України з управління зоною відчуження, пише «hronika».

В об’єктив дослідників потрапили лось і косуля.

«Під час експедиції по дослідженню птахів у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику любителі-орнітологи зафіксували рябчика, зграю самок тетерева і рекордна кількість орланів-білохвостів – 37 особин за 2 дні. Також вони спостерігали за лебедями-кликунами, канюками, різними видами дятлов, снегирями, синичками і багатьма іншими пернатими», – йдеться в повідомленні.

Як відзначають експерти Чорнобильського заповідника, які супроводжували експедицію, дослідників більше цікавив сичик-горобець – найрідкісніша сова України, яка занесена в Червону книгу України. На цей раз сичик так і не з’явився, хоча його кілька годин приманювали, відтворюючи його голос.

Дослідники провели 83 випробування, метою яких було зняти на камеру тварин, які знайшли свій дім у цій зоні. Так, вони розкидали біля камер спостереження рибу і на вечерю поласувати прийшли тварини, яких досі тут ніхто не зустрічав.

Всього прийшли на запах десять видів ссавців і п’ять видів птахів. Це дало можливість виявити нові види тварин в Чорнобильській зоні відчуження. Цих тварин вчені зустрічали і раніше. Однак серед запрошених гостей були і ті, кого вони побачили вперше. А саме орланів-білохвостів, східну норку і річкову видр.

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Суспільство

Нагадаємо, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС Україна готова використовувати 6000 гектарів «неактивної» землі для виробництва сонячної енергії, біогазу та теплової енергії.

Зазначимо, загальна площа зони відчуження становить 1000 квадратних кілометрів, вона як і раніше вважається дуже небезпечною для проживання людей або сільськогосподарської діяльності. Потужність Чорнобильської АЕС становила близько 4000 мВт.

Нагадаємо, що вчені показали природний відбір в Чорнобилі.

Раніше Hyser повідомив, що в Чорнобилі горів радіоактивний ліс.

Також Hyser писав, що Чорнобильську зону відчуження перетворять в заповідник.