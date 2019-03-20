Єлизавета II звинуватила Меган Маркл в спробах зруйнувати монархію

Єлизавета II наклала вето на прохання Меган Маркл.

Таку інформацію сообщие інсайдер з королівського палацу. Про це пише Сегодня.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, яка вже пішла в офіційно декрет, і її чоловік принц Гаррі готуються до народження первістка і переїзду в маєток у Віндзорі. Подружжя звернулося до королеви Єлизавета II з проханням створити власний незалежний двір в резиденції Фрогмор-хаус.

Королева наклала вето на прохання і в зв’язку з цим королівська пара не отримає бажаної незалежності від Букінгемського палацу. Таке звернення не тільки суперечить всім встановленим правилам, але і може розцінюватися як перші кроки до руйнування монархії.

«Вони хотіли, щоб їхній будинок був повністю незалежний від Букінгемського палацу, але їм сказали: «Ні». Існують правила, які не допускають такої незалежності», — розповів інсайдер.

У Букінгемському палаці прокоментували переїзд принца Гаррі і Меган Маркл. За словами представників королеви, це зовсім не вплине на роботу герцогів Сассекских над благодійними проектами. Єлизавета II віддала одну з кімнат палацу для офісу подружжя, проте всі підлеглі Гаррі і Меган будуть звітувати секретаря королеви Доналу МакКейбу.

Фрогмор-хаус

Нагадаємо, що днями раніше Меган Маркл проігнорували в королівській родині, не запропонувавши герцогині стати хрещеною мамою внучки Єлизавети II, у той час, як принц Гаррі став хрещеним батьком дівчинки.

Як повідомлялося раніше, британський принц Гаррі привіз дружину, герцогиню Сассекскую Меган, в клініку, вирішивши, що вона родить. З повідомлення джерела також стало відомо, що у Маркл нібито вже було кілька нападів, що імітують сутички. Що стосується медиків, які будуть приймати пологи у герцогині, то вони готові приймати пологи в будь-який момент — навіть якщо Маркл почне народжувати раніше.

Meizu 16s і 16s Plus не отримають аудіороз’єм: що ще відомо

Технології

Британська королівська сім’я ніяк не може налагодити стосунки з дружиною принца Гаррі Меган Маркл. Відомо, що 71-річна герцогиня Корнуольська практично не розмовляє з 37-річної Меган. Вона відноситься до Маркл аж ніяк не дружелюбно.

Меган Маркл також погано ладнає з герцогинею Кембридськой Кейт Міддлтон. Однак напруженість у їхніх відносинах не йде ні в яке порівняння з відкритим презирством Камілли.

Нагадаємо, що Меган Маркл може повторити долю принцеси Діани.

Раніше Hyser повідомив, що двійники Меган Маркл і принца Гаррі показали, як вони будуть виглядати в ролі батьків.

Також Hyser писав, що Меган Маркл і Принц Гаррі отримали перший подарунок для первістка.