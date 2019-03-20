Альона Дегрік Шевцова та її брудні справи: відмивання грошей Насірова та афери з ДНР

Екс-активістка Януковича з молодих регіонів Альона Дегрік Шевцова усіма силами намагається довести, що виправилась і стала справжньої патріоткою. Але це зовсім не так. Олена Дегрік – вона ж Альона Шевцова відмиває гроші ДНР-ЛНР, одіозного Романа Насірова та не забуває просувати свого недолугого чоловіка у ДБР.

Як ми писали раніше Шевцов Євген Олександрович – ще той подарунок долі. Минулого року ми вже розповідали про те, як пов’язана Дегрік та Олександр Самуленко, а тепер вже скандал перейшов на міждержавний рівень.

Отож Альона Дегрік яка відмивала гроші ще за часів Яника, переписала бізнес на бойовика «ДНР», він (бойовик Жалнін) є в «Миротворці».

Зараз її чоловік … Євген Шевцов … увага! …керівник в ДБР (Державне бюро розслідувань)!

Ненавидить Президента, репостить російськи вкидання «ольгіно».

Це пости автора — аккаунт під ім’ям Сева Северский — типовий кремлівський провокатор.

Після чисельних кримінальних справ по незаконним фінансовим опереціям (обнал, конверти і т.д.) в яких фігурувала компанія «Леогеймінг», Дегрік (Шевцова) вийшла зі складу засновників цієї фірми, а саме ТОВ змінило назву з «Леогеймінг» на «Айгейм». Бенефіціаром фірми тепер зазначено ТОВ «Транс Трейд Груп», яке через ТОВ «Вин трейд консалт» записано на двох підставних осіб — Олександра Колміка і Володимира Тимощука.

Ці дві особи відверто з ознаками фіктивності — один мешканець села Андріяшівка Сумської області, другий села Велика Снітинка Київської області.

І ви думаєте що підставні персонажі приймали рішення по Жалніну?

Зрозуміло що, незабаром цей «Леогеймінг», закамуфльований в «Айгейм», піде на ліквідацію.

Йдеться саме про 2016-2017 роки

«З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що невстановленими слідством особами, в період 2016-2017 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб’єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності та таких службові особи та засновники яких не мають відношення до ведення фінансово-господарської діяльності»

І саме тоді коли керувала «Леогеймінг» Шевцова.

До речи, Дегрік (Шевцова) і зараз є директором та власником компанії «Леогеймінг Пей» просто додали «Пей», а стару засвічену в кримінальних справах компанію на ліквідацію. А цей бойовик Жалнін в таких справах багато кому допомогає.

Також, знайдіть відмінності.

Ось сайт http://www.leogaming.ua/ «ЛеоГеймінг Пей» — фірма якою володіє Шевцова, а ось сайт компанії «Леогеймінг» https://leogaming.net на якій висять кримінальні справи, яку пеереєстрували і яка іде на ліквідацію за допомогою фіктивних осіб та бойовика.

І ще

Дивіться тут https://opendatabot.ua/court/72083495-618e8a7ac0caf6cf5f2402cd0196b70b

Виявляється і нова компанія пані Шевцової (Дегрік) Леогеймінг Пей під слідствои також за відмивання грошей. Слідство веде СБУ.

Ми знову згадали про Альону Дегрік Шевцову через скарги колег.

Такая вона – АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА ДЕГРІК.