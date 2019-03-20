Африканський циклон став причиною смерті сотень людей

Масштаби руйнувань вражають місцевих жителів.

Від циклону “Идай”, що охопила південно-східну Африку, постраждали щонайменше 2,6 млн осіб. У Мозамбіку більше 200 людей загинули.

Рятувальні бригади все ще намагаються дістатися до жертв через п’ять днів після того, як циклон з Індійського океану зі швидкістю 170 км/год пронісся в Мозамбіку, а потім Зімбабве і Малаві.

За словами рятувальників, багато вижили заблоковані у віддалених районах, оточених зруйнованими дорогами, будівлями і затопленими селами. Червоний Хрест повідомляє, що щонайменше 400 тис. людей залишилися без даху над головою тільки в центральній частині Мозамбіку.

“Це найгірший гуманітарна криза в історії Мозамбіку”, – заявив глава рятувальної операції Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в місті Бейре в Мозамбіку Джеймі ЛеСюр (Jamie LeSueur).

За інформацією організації, райони на захід від Бейры сильно затоплені, а біля річок Бузі і Пунгве паводкові води повністю покрили будинку, телефонні стовпи та дерева.

“Масштаби страждань і втрат досі не ясні, і ми очікуємо, що число постраждалих, а також кількість загиблих може зрости”, – сказав ЛеСюр.

Президент Мозамбіку Філіпе Ньюси (Filipe Nyusi) заявив у вівторок, 19 березня, що загинули вже понад 200 осіб.

За словами старшого представника Всесвітньої продовольчої програми Ерве Верхооселя (Herve Verhoosel), дослідження супутникових знімків показали, що на шляху циклону в Мозамбіку виявилися 1,7 млн осіб і ще 920 тис. – постраждали в Малаві. Про Зімбабве даних немає.

У вівторок, 19 березня, Європейський союз повідомив, що надасть Мозамбику, Малаві і Зімбабве початковий пакет надзвичайної допомоги в розмірі 3,5 млн. євро для надання матеріально-технічної підтримки постраждалим, притулків для невідкладної допомоги, гігієни, санітарії та охорони здоров’я. Також Великобританія пообіцяла виділити до 6 млн фунтів допомоги.