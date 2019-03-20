Приватних армій в Україні немає і не буде — Порошенко

Президент України Петро Порошенко відкинув можливість створення або існування в Україні приватних армій.

Про це він заявив, виступаючи у понеділок ввечері, 18 березня, в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV,

«Сьогодні позиція президента України абсолютно чітка: в Україні немає, не було і не буде ніяких приватних армій», — заявив Порошенко.

За словами президента, в 2014 році, коли «відомі олігархи» намагалися такі армії створити, були зроблені «рішучі дії», щоб цього не допустити.

«Така ж позиція буде продемонстрована і в 2019 році. Ніхто, крім держави не буде мати монополію на застосування сили», — підкреслив Порошенко.