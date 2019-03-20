У Києві суд заборонив цирки з тваринами

Засновник громадської організації UAnimals Олександр Тодорчук повідомив, що Окружний адміністративний суд Києва визнав законним рішення КМДА, забороняє цирки з тваринами на території міста.

Про це активіст повідомив в Facebook.

“Сьогодні суд підтвердив законність рішення КМДА про заборону шапіто з тваринами в Києві. Циркові лобі відмовилися від своїх спроб повернути в столицю знущання”, — сказав він.

Суд розглядав позов цирку Кобзов про скасування заборони експлуатації тварин у пересувних цирках на території столиці.