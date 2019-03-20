Зменшення шлунку заради схуднення: лікар розповів, кому протипоказано

Хірург пояснив, в яких випадках варто вдаватися до радикального способу схуднути — операції зі зменшення шлунку.

Доктор медичних наук, президент Асоціації баріатричної хірургії Андрій Лаврик в інтерв’ю виданню Clutch відповів на найпоширеніші питання про зменшення об’єму шлунку.

За його словами, показанням для подібної операції в усьому світі вважається індекс маси тіла більше 40%.

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«Це показник відношення ваги і росту людини, який обчислюється за формулою: вага (кг) / зріст * 2 (м)», — пояснив професор.

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Втім, уточнив він, іноді хірургічне втручання рекомендується пацієнтам, у яких цей показник становить 35%, але є супутні захворювання: діабет, високий артеріальний тиск, ураження суглобів, задишка, сонна астма і т. д.

«Важливо не доводити себе до важкого стану, і проводити операцію вчасно, коли пацієнт може сам дійти до кабінету лікаря, а не переміщаючись в кращому випадку з ходунком», — підкреслив лікар.

Лаврик також розповів про основні протипоказання.

Зокрема, цю процедуру заборонено проводити при наявності онкологічних захворювань, пухлин і травм головного мозку.

«Вони можуть стати причиною неконтрольованого голоду і бажання приймати їжу у великих обсягах», — пояснив фахівець.

Він додав, що вікові обмеження вже зняли. Просто кожного пацієнта уважно обстежують, і лікар приймає рішення в індивідуальному порядку.

В Україні проводиться лише 400 таких операцій на рік. У світі — 660 тисяч

Лаврик навів цікаву статистику: виявляється, в Україні проводиться близько 400 подібних операцій щороку. Проте потребу в них, за його словами, вище в 10 разів.

Саме Андрій Лаврик нещодавно проводив операцію зі зменшення шлунку українці Світлані Чорнусі, яка важила більше 200 кг і не могла самостійно ходити, спати і вільно дихати. Історія Світлани потрапила в ЗМІ і викликала сплеск інтересу до цієї хірургічної процедури.

Звичайно, до такої операції можна вдаватися, щоб позбутися кількох зайвих кілограмів. Тому, якщо ви не страждаєте ожирінням першого або другого ступеня, варто скористатися більш простими методами: перейти на здорове харчування, зайнятися регулярними фізичними тренуваннями, почати контролювати споживання калорій.

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