Повінь – зміна системи

Menu
Close

Зменшення шлунку заради схуднення: лікар розповів, кому протипоказано

20.03.2019

Хірург пояснив, в яких випадках варто вдаватися до радикального способу схуднути — операції зі зменшення шлунку.

Доктор медичних наук, президент Асоціації баріатричної хірургії Андрій Лаврик в інтерв’ю виданню Clutch відповів на найпоширеніші питання про зменшення об’єму шлунку.

За його словами, показанням для подібної операції в усьому світі вважається індекс маси тіла більше 40%.

Операцію не використовують, щоб позбутися від пари зайвих кіло

«Це показник відношення ваги і росту людини, який обчислюється за формулою: вага (кг) / зріст * 2 (м)», — пояснив професор.

Комаровський розповів правду про антибіотики: мало хто знає
Суспільство

Втім, уточнив він, іноді хірургічне втручання рекомендується пацієнтам, у яких цей показник становить 35%, але є супутні захворювання: діабет, високий артеріальний тиск, ураження суглобів, задишка, сонна астма і т. д.

«Важливо не доводити себе до важкого стану, і проводити операцію вчасно, коли пацієнт може сам дійти до кабінету лікаря, а не переміщаючись в кращому випадку з ходунком», — підкреслив лікар.

Лаврик також розповів про основні протипоказання.

Зокрема, цю процедуру заборонено проводити при наявності онкологічних захворювань, пухлин і травм головного мозку.
«Вони можуть стати причиною неконтрольованого голоду і бажання приймати їжу у великих обсягах», — пояснив фахівець.

Він додав, що вікові обмеження вже зняли. Просто кожного пацієнта уважно обстежують, і лікар приймає рішення в індивідуальному порядку.

В Україні проводиться лише 400 таких операцій на рік. У світі — 660 тисяч

Лаврик навів цікаву статистику: виявляється, в Україні проводиться близько 400 подібних операцій щороку. Проте потребу в них, за його словами, вище в 10 разів.

Саме Андрій Лаврик нещодавно проводив операцію зі зменшення шлунку українці Світлані Чорнусі, яка важила більше 200 кг і не могла самостійно ходити, спати і вільно дихати. Історія Світлани потрапила в ЗМІ і викликала сплеск інтересу до цієї хірургічної процедури.

Читайте також:   У Дніпрі вантажівка і позашляховик влаштували криваве ДТП

Звичайно, до такої операції можна вдаватися, щоб позбутися кількох зайвих кілограмів. Тому, якщо ви не страждаєте ожирінням першого або другого ступеня, варто скористатися більш простими методами: перейти на здорове харчування, зайнятися регулярними фізичними тренуваннями, почати контролювати споживання калорій.

Нагадаємо п’ять основних правил, які допоможуть схуднути без дієт і обмежень.

Як повідомляв Hyser, вчені відкрили секретний «інгредієнт» успішного схуднення.

Також Hyser писав, що існує 9 звичок, які заважають схуднути.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *