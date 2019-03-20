Kia розсекретила подробиці про новий кросовер

Компанія Kia розповіла про новий кросовер вседорожной версією Ceed, який буде побудований на платформі передньопривідною K2.

На цій “візку” вже випускаються моделі Ceed, Ceed Sportswagon, ProCeed, а також седан Cerato. Про це пише «Автосвіт».

Офіційна презентація вседорожной версією Ceed планується вже в цьому році. Місце і час прем’єри поки не називається, проте не виключено, що вона відбудеться у вересні на Франкфуртському автосалоні. Тоді ж буде відома і назва нової моделі.

Ніякої інформації про технічної частини автомобіля поки немає. Скоріше за все, новинка отримає ту ж лінійку двигунів і трансмісій, що і звичайні хетчбек і універсал.

Нагадаємо, експерти озвучили список вигідних авто для продажу.

Для багатьох, хто бажає стати частиною EV одним з найважливіших факторів є запас ходу і динамічні характеристики. Важливим також може бути час зарядки і термін служби акумуляторних батарей. А надійність і пристосованість автомобіля до погодних умов і зовсім входять на перший план.

Але багато хто розглядає придбання авто виключно як фінансову операцію.

Купити в даний час автомобіль, а згодом вигідно продати – питання не з тих, до якого слід ставитися поверхово.

Нижче наведено список найбільш вигідних автомобілів:

Tesla Model 3 (64,3 %)

Jaguar I-Pace (52,8 %)

Tesla Model X (52,7 %)

Audi e-tron quattro (52,5 %)

Chevrolet Bolt (41 %)

Hyundai Ioniq Electric (35,5 %)

Nissan Leaf (34,3 %)

Kia Soul EV (28 %)

Судячи з отриманих даних, можна зазначити, що електромобілі зберігають менший відсоток первісної вартості через три роки в порівнянні з авто на ДВС. Багато в чому це пов’язано з експлуатаційними характеристиками і їх падінням з часом. Наприклад, це ємність батареї, яка з плином життєвого циклу поступово знижується.

Також варто відзначати наближається зростання ринку електромобілів, що не може не відбиватися на вигоді володіння і подальшої перепродажі актуальних моделей електромобілів. Незабаром з’являться нові EV, здатні долати більш серйозні відстані.

Meizu 16s і 16s Plus не отримають аудіороз’єм: що ще відомо

Технології

Природно, попит на колишні моделі, в тому числі і на ринку б/у авто буде падати. Це помітно відбивається на аналізі збереження вартості, яку потрібно буде знижувати для залучення покупців.

Цікаво, що тільки преміальні електромобілі, розташовані на перших позиціях, за прогнозами збережуть більше половини своєї вартості при перепродажі. Далі відсотки динамічно зменшуються, що багато в чому стосується електромобілів з невеликою дальністю ходу. За межами списку залишилася Tesla Model S, хоча два її родича тут є. Скоріше за все із-за свого віку модель вже не вважається вигідною інвестицією.

Нагадаємо, Tesla представила новий електрокар Model Y.

Як повідомляв Hyser, Cadillac додасть нове позначення своїх моделей.

Також Hyser писав, що Fisker кинула виклик Tesla Model 3.