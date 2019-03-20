Вчені назвали самий корисний сік: позбавить від великих проблем зі здоров’ям

Вчені розповіли вживання якогось соку допоможе зміцнити хребет і уникнути переломів у майбутньому.

Так, в апельсиновому соку медики виявили особливість, яка несе величезну користь людському організму, пише Политека.

Співробітники Університету Чженчжоу провели дослідження і встановили, що саме апельсиновий сік ефективно зміцнює кістки, захищає від переломів.

Після 50 років кістки стають дуже крихкими і піддаються переломів, особливо це стосується жіночої статі. Крім того, зростаються переломи в такому віці досить довго.

Автори проекту стверджують, що, випиваючи щодня по дві склянки соку апельсина, можна знизити ризик переломів вдвічі.

Цей висновок було зроблено вченими після обстеження понад 10 000 чоловік. З’ясувалося, що, випиваючи чверть середнього склянки соку на день, люди знижували ризик переломів на 5%. Стакан випитого апельсинового соку підвищував цю планку вже до 20%.

Подібний ефект соку фахівці пов’язують з великою кількістю в ньому вітаміну С. Під його впливом клітини кісткової тканини стають більш активними і міцними. Медики відзначили, що щоденне присутність вітаміну С в раціоні харчування дуже важливо, так як людське тіло не володіє здатністю збирати цей вітамін.

Нагадаємо, експерти розповіли, як легко схуднути після 45 років.

Бути привабливою і здоровою можна в будь-якому віці. Головне при цьому — мотивація і величезне бажання.

Перший крок на шляху позбавлення від зайвих сантиметрів — збалансувати своє харчування і відмовитися від шкідливих продуктів.

Вам вже за 45 і ви хочете схуднути в домашніх умовах? Подбайте, щоб у вашому холодильнику завжди вистачало фруктів, овочів і ягід.

Зокрема, цитрусових, яблук, капусти, моркви, огірків, томатів, зелені. Фрукти і овочі містять мало калорій, і в той же час насичують організм поживними речовинами. Ці продукти сприяють роботі травної системи, зміцнюють здоров’я серця. Банани, наприклад, багаті калієм і допомагають знизити кров’яний тиск.

Готуйте з цільнозернових круп. Гречані, вівсяні, кукурудзяні й пшеничні каші – найкращі варіанти для сніданків. Містяться в зернах вітаміни сприятимуть нормалізації роботи травної системи. Ваш кишечник висловить подяку за такий вибір.

Рис, хліб і макарони їжте в невеликих кількостях. Не частіше 4-5 разів на тиждень.

Пийте чаї. Вживайте некалорійні овочі і фрукти, багаті водою. Їжте продукти з зволожуючим ефектом – огірки, кабачки, листя салату, кавун.

Мінімізуйте вживання солі. Вона значно уповільнює процес виведення рідини з організму 45-річної жінки та старші.

Процес схуднення і алкоголь – не те що б сумісні. Проблема в тому, що келих вина містить 70 ккал. Тому намагайтеся задовольнятися малим. Пийте не більше допустимої дози. Щоб відсвяткувати важливу сімейну подію або досягнення на роботі, дозволяйте собі іноді – 150 г білого сухого.

Завжди ставте біля келиха склянку води для втамування спраги. Після 45 краще не купувати солодкі вина, не замовляти коктейлі та інші дуже калорійні напої.

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Технології

Тільки зрідка балуйте себе фастфудами і калорійними булочками. Випічка з білої муки ще жодній жінці не допомогла скинути зайву вагу.

Регулярно вживайте продукти з вмістом кальцію. Пийте склянку знежиреного молока або йогурту хоча б раз у день. Це допоможе кісток, які стали вразливі в період менопаузи.

Також рекомендується є близько 50 грамів свіжого сиру. Не вживаєте «кисломолочку»? Вихід є! Серед немолочних джерел кальцію – соєве молоко, тофу, консервовані сардини, апельсиновий сік, крупи.

Щоб добре виглядати, їжте часто і маленькими дозами. Це поліпшить обмін речовин і допоможе контролювати почуття голоду.

Роки беруть своє, але це не вирок. Пам’ятайте, що головний принцип вікового харчування – поступове зменшення калорійності їжі, а не відмову від неї. Тож не забороняйте собі абсолютно все. Їжте в міру і бажано не по ночах.

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