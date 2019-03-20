Meizu 16s готовий до анонсу: з’явилася ціна і параметри новинки

Meizu зовсім скоро випустить на ринок флагманський Meizu 16s — ціна трохи засмутила, але характеристики порадували.

В цьому році компанія Meizu відзначає своє 16-річчя, і на честь цього порадує своїх шанувальників оновленим і поліпшеним смартфоном моделі 16s, передає ixbt.com.

Хоча офіційно новинка ще не була представлена, вона вже отримала сертифікат китайського регулятора Compulsory Certificate Authority of China (3C), необхідний для випуску.

Ціна Meizu 16s буде декілька вище, ніж стартова ціна Xiaomi Mi 9

Сам по собі факт проходження сертифікації – явний ознака швидкого релізу. Але запис в базі 3C також дозволила журналістам дізнатися ряд цікавих деталей.

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Технології

Зарядка

Стало відомо, що Meizu 16s отримає зарядний пристрій UP0830S. Це оригінальна розробка Meizu з підтримкою швидкої зарядки (mCharge або Super mCharge). Ще 2 роки тому компанія обіцяла, що ця технологія дозволяє зарядити акумулятор ємністю 3000 маг з нуля до 60% за 10 хвилин, а до 100% — за 20 хвилин.

Технічні характеристики

Meizu 16s отримає екран діагоналлю 6,2 дюйма, а Meizu 16s Plus — дисплей на 6,5 дюйма.

Смартфони будуть працювати на процесорах Snapdragon 855, за графіку відповідає Adreno 640.

Вони отримають подекранние сканери відбитків пальців і модулі безконтактних платежів NFC.

Новинки оснастять 48-мегапіксельними камерами з датчиками зображення Sony IMX586 і системою оптичної стабілізації зображення.

Дата виходу і ціна Meizu 16s



Очікується, що Meizu 16s представлять в березні або квітні.

Торішні флагмани Meizu 16 і Meizu 16 Plus

Стартові ціни почнуться з позначки приблизно 490 доларів.

На цьому моменті варто зупинитися докладніше. На думку оглядачів, щоб успішно конкурувати з Xiaomi Mi 9, вартість Meizu 16s повинна бути менше 2999 юанів.

Генеральний директор Meizu Хуан Чжан заявив, що смартфон буде на 10% дорожче цінника цього. Тобто вартість версії з 6 Гб оперативки і 128 Гб флеш-пам’яті складе 3298 юанів (близько 491 долара).

Втім, у Meizu все одно залишаються непогані шанси на конкуренцію. Якщо на момент анонсу вартість Mi 9 становила 2999 юанів або 445 доларів, то зараз з-за дефіциту його можна замовити в китайських магазинах в середньому за 3500 юанів (близько 520 доларів). А в офіційному інтернет-магазині Xiaomi або через великі онлайнові майданчики апарат поки не продається.

Нагадаємо, новинка Meizu Zero без кнопок і роз’ємів повністю провалилася.

Як повідомляв Hyser, названо топ-10 смартфонів 2019 року з кращою камерою.

Також Hyser писав, що Meizu представила Note 9 — «вбивцю» Xiaomi Redmi 7.