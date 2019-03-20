Xiaomi представила геймерський смартфон Black Shark 2: ціна і основні характеристики

Xiaomi представила новий ігровий смартфон під назвою Black Shark 2.

Цей потужний гаджет виготовлений на новому процесорі Snapdragon 855 і з батареєю ємністю 4000 маг з підтримкою швидкої зарядки 27 Вт, пише Кореспондент.

Смартфон також оснащений OLED-дисплеєм з діагоналлю 6,39 дюйма з сенсором відбитка пальця, зробленим Samsung.

Компанія уточнила, що дисплей телефону вона оптимізувала для ігор, підвищивши при цьому точність передачі кольору і зменшивши мерехтіння екрану при низькій яскравості і знизивши затримку дотику до 43,5 мс.

Що стосується пам’яті, то об’єм оперативної і вбудованої пам’яті різний і коливається в залежності від версій. Базова має 6 ГБ ОЗУ і 128 ГБ загальної пам’яті, а топова — 12 ГБ ОПЕРАТИВНОЇ пам’яті і 256 ГБ загальної пам’яті.

Основна камера новинки складається з 48-мегапіксельного і 12-мегапіксельного об’єктивів, а фронтальна має в своєму розпорядженні 20-мегапіксельну лінзу.

Ціна смартфона становить 480 доларів для базової версії, і 625 доларів — для топової.

Нагадаємо, що Xiaomi представила бездротові навушники Redmi AirDots разом зі своїм новим смартфоном Redmi 7.

Новий продукт від Xiaomi обійдуться в 15 доларів.

Redmi AirDots отримали чіп Realtek 8763, який підтримує технологію Bluetooth 5.0. Xiaomi обіцяє, що автономності вистачить на 4 години навушників. З зарядним футляром їх витривалість зросте до 12 годин.

Redmi AirDots оснащені фізичними кнопками управління. По одному натисненню можна перемкнути трек, а за подвійним – викликати голосового асистента.

Найприємніше в цих навушниках від Xiaomi — ціна. Їх оцінили в 15 доларів (400 гривень). Новинка надійде в продаж в Китаї 9 квітня.

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Технології

Також Hyser писав, що Huawei показала бездротові навушники.

Нагадаємо, що навушники Samsung Galaxy нирки золото виявилися дуже ремонтопригодными.

Раніше Hyser повідомив, що продукція Apple викликає серйозне захворювання.