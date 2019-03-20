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Жириновський: «Порошенко заарештують відразу після виборів»

20.03.2019

Лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський упевнений, що відразу після президентських виборів в Україні Петро Порошенко буде заарештований, і міністр МВС Арсен Аваков не просто так літав до США.

Така заява пролунала від Жириновського в ефірі телеканалу Росія-1.

Він підкреслив, що Вашингтон дав Йому мандат на управління Україною. За словами політика, Аваков, перебуваючи в США, домовлявся про його прихід до влади. Жириновський вважає, що США хочуть отримати Україну в якості повністю підконтрольного держави, проте він за 5 років не зміг втілити в життя плани США, а керівник силового відомства, наприклад, Аваков може це зробити. На думку російського політика, Арсен Аваков має намір поставити своїх людей на кожній виборчій дільниці. Відповідно, результати виборів можуть бути самими непередбачуваними.

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