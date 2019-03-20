Бізнесмен про зустріч із Зеленським: По багатьом питанням кандидат плаває. Хто допоможе, не зрозуміло

Кандидат в президенти Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу. Під час спілкування з ними фронтмен студії «95 квартал» не піднімав питань міжнародної політики і не торкався теми війни і окупації українських територій.

Розмова тривала дві години і до нього, вважає підприємець, Зеленський не готувався.

«Виступ було схоже на експромт, що в принципі, дає уявлення про глибину розуміння порушених питань. Воно, звичайно, на рівні бізнесмена зі своїм життєвим досвідом, і дуже відрізняється від виступів досвідчених політиків. Серйозні міжнародні питання, геополітика не обговорювалися, як і питання війни і окупації. Не спостерігав ні шпаргалок, ні тез, ні підказок і зауважень від сидять праворуч і ліворуч екс-міністрів Олександра Данилюка і Айвараса Абромавичюса», — сказав він.

За його словами, Зеленський заявив, що знає, що таке бізнес і неприпустимість втручання влади у цю сферу діяльності.

«Додам тільки, що по багатьом питанням кандидат, звичайно, плаває. Хто буде допомагати йому розбиратися, якщо таке станеться, поки що не зрозуміло. Якщо говорити, наприклад, про те, що Зеленський наплутав % єдиного податку 3-ї групи ФОП і назвав цифру 6 замість 5%, то думаю, що швидше за все тому, що є ще щомісячний платіж ЄСВ, а може було додано 1% за банківську готівку, не знаю. Ще було дивно, що жодного поганого слова не було сказано ні про одного з кандидатів у президенти», — додав він.

Соколовський додав, що зустрічався з багатьма претендентами на найвищу посаду в країні. У всіх випадках порадувала праволіберальна риторика політиків і розуміння, що без «підйому» економіки з захистом приватної власності серйозно ускладнюється і питання національної безпеки держави.

«Хороший тренд, що дає надію. Питання тільки в довірі до претендента. Як багато з них навчені підлаштовуватися під аудиторію, а після виборів забувати свої обіцянки, не мені розповідати», — резюмував він.