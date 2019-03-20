Громадянка Російської Федерації «рулить» у виборчих комісіях Дніпра

Постановою №331 від 18 лютого 2019 року Центральної виборчої комісії сформовано склад Окружної виборчої комісії (ОВК) з виборів Президента України територіального виборчого округу №26.

«Особи» отримали інформацію про те, що Ориненко О. С. має громадянство Російської Федерації.

І дійсно, в базі нормативних актів і правових документів суб’єктів Російської Федерації Ориненко Е. С. згадується неодноразово.

Сумнівно, щоб громадянка України влітку 2015 року представляла в суді РФ суб’єкта господарської діяльності РФ.

У той же час, отримати офіційну відповідь на питання про виїзд нинішнього члена і голови українських виборчих органів на окуповану територію у журналістів немає можливості.

Так, на аналогічний запит журналістів «Осіб» Прикордонна служба України повідомила наступне:

«…Інформація про запрошуваних осіб буде надана у разі надсилання письмового запиту (оригінал) разом із засвідченою відповідним чином копією довіреності з відповідним пунктом, який передбачає згода довірителя на отримання Вами конфіденційної інформації та персональних даних про нього, або на підставі судового рішення про витребування зазначеної інформації про запитуваних вище осіб, з зазначенням всіх їх обов’язкових реквізитів».

Сама Євгенія Ориненко відмовилася відповідати на питання «Осіб». Редакція направила інформаційний запит до ДГИК:

«Питання голові Дніпровської міської виборчої комісії Ориненко Євгенії Сергіївні:

* Чи Правда, що Ви подруга дружини заступника міського голови Дніпра з питань діяльності виконавчих органів міськради Сидоренко Олександра Миколайовича? Як звуть дружину Сидоренко і чому, якщо Ви знаєте, її немає в його деклараціях?

* Коли Ви в’їхали в окупований Крим у 2014 році?

* Ви проживали в недобудованій готелі за адресою: апартаменти 80, будівля 2 вулиця Кеппена, сел. Бондаренково, Алушта, вірно?

* Яким чином Ви отримали громадянство Російської Федерації?

* Якщо Ви заперечуєте, що є громадянкою РФ, прошу надати копію або фото Вашої, як представника, довіреності, виданої Вам 07 жовтня 2014 року в Арбітражний суд Центрального округу Російської Федерації Товариством з обмеженою відповідальністю «Ваш консультант» (р. Сімферополь), в якій було б зазначено зазначено, що Ви – громадянка України».