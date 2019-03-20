У Красноярську пройшов чоловічий чемпіонат з пощечинам

Величезний сибіряк на прізвисько ” Пельмень виграв чемпіонат по пощечинам. Він знищив всіх

Вага богатиря – 168 кілограмів. Рекордсмен світу в жимі лежачи покликав його змагатися в Москву.

Чемпіонат зі спортивних пощечинам відбувся в Красноярську. Турнір проходив за олімпійському системою – на вибування.

Правила такі:

– Двоє чоловіків по черзі б’ють один одного по щоці відкритою долонею.

– Опоненти розділені тумбою для армреслінгу.

– Програє той, хто відмовляється від продовження боротьби (або ж виявляється в нокауті, або ж порушує правила).

Переміг 168-кілограмовий фермер Василь Камоцкий – 28-річний брутальний чоловік на прізвисько Василь Пельмень.

В торговий центр, де проходили змагання, він прийшов, щоб взяти автограф у рекордсмена світу у безэкипировочном жимі штанги лежачи (335 кг) Кирила Саричева. В турнірі міг брати участь будь-який бажаючий, і Камоцкий вирішив спробувати.

В якості призу переможець отримав 30 тисяч рублів. Камоцкий значно перевершував інших учасників в габаритах часом різниця у вазі доходила до 100 кілограмів.

Красноярські змагання – не ноу-хау. Турнір по спортивних пощечинам проводився в травні минулого року в Москві. Там було ще більш жорстко, ніж в Красноярську – щоки людей розбивали в кров.

В числі організаторів московських змагань був Кирило Саричев. Як пише Metro, силач запросив Камоцкого на наступний турнір в столиці, де Василь зможе зустрітися з противниками таких же габаритів.