Щастя повна країна

Російські влади придумують, як змусити народ радіти, дивлячись на падаючий рівень життя. І заходять у своїх фантазіях досить далеко.

20 березня в світі відзначається День щастя. Затвердили його сім років тому на Генасамблеї ООН, щоб уряди не забували, що не все на світі вимірюється грошима, а ВВП — далеко не самий об’єктивний показник рівня добробуту нації.

Здається, російським чиновникам ця думка дуже сподобалася: якщо вже подвоїти ВВП не вийшло, то щастя нам точно не позичати. І чим більше в Росії жебраків, тим частіше з високих трибун звучать роздуми про те, як зробити народ якщо не багатшими, щасливішими.

Путін, Кудрін, Орєшкін закликають враховувати «індекс щастя» при оцінці розвитку російської економіки. А Валентина Матвієнко нещодавно і зовсім заявила: «Було б правильно, щоб ми заміряли, як кожне наше рішення, дія позначається на людях, стають вони більш щасливими. Ми хочемо, щоб всі в Росії були щасливі, щоб це була країна щасливих людей».

В якості прикладу Матвієнко призвела міністерство щастя і добробуту, створене три роки тому в Об’єднаних Арабських Еміратах. За її словами, відомство проводить експертизу готуються нормативних актів і має право накласти на них вето, якщо вони зіпсують життя співгромадян.

Звучить, звичайно, позитивно і демократично. Хоча хто заважає голові ради федерації і її колегам вже сьогодні розглядати всі законопроекти саме з цієї точки зору? Невже тільки відсутність окремого міністерства та виділеного на «підвищення рівня щастя» бюджетного фінансування?

Взяти, скажімо, нещодавно схвалені Радою федерації законів про фейкових новин і неповагу до влади. Як вони позначаться на людях?

З одного боку, народна мудрість говорить: менше знаєш — міцніше спиш, а сон, як відомо, позитивно впливає на настрій. З іншого — є великі підозри, що почнуть блокувати не стільки недостовірні, скільки будь-які негативні і тривожні повідомлення. Наприклад, під час великого паводку в Читі влітку цього року влада були сильно незадоволені «панікою» в соцмережах. Але саме завдяки цій «паніки» (офіційні особи мовчали, наче води в рот набрали) в регіон підтяглися волонтери, допомогли потопаючим покинути будинки, врятувати хоча б частину майна, а то й життя. Сьогодні панікерів заткнули б штрафами, а читинцы захлинулися у сні в щасливому невіданні.

Тепер про непочтении до чиновників. Звичайно, більшість громадян мріють мати владу, яку можна поважати, а не матюкати. Але що робити, наприклад, росіянам, які цієї зими пробиралися по місту як сталкери, через кожні два метри падаючи на льоду, а через три — отримуючи по голові бурулькою. Їм як стримати рвуться назовні емоції? Психологи не дадуть збрехати — ругающих і висміюють владу треба не штрафувати, а преміювати. Негатив не можна заганяти всередину, інакше наслідки непередбачувані. А так — вилаявся від душі, і на серці легше. Навіть зі зламаною ногою або пробитою головою.

Оцінювати різке підвищення пенсійного віку — назвемо його шанобливо реформою — в цих координатах і зовсім страшнувато. Судячи з стрімко падають рейтингів президента, щасливішим від цього росіяни точно не стали. Як і багатше.

Не в грошах щастя — все частіше проповідують з начальницьких трибун. Якщо щастя вимірювати за цією формулою, то так, ми рухаємося прямо в світле майбутнє. Тоді і всі ці підвищення тарифів, ПДВ, податків, полювання за самозайнятими і садівниками-городниками зрозумілі — начальство просто не хоче, щоб зайва копійка завадила нам досягти повного блаженства.

В інших країнах «індекс щастя», який так заворожив російських економістів, вираховується дещо інакше. За основні складові беруть суб’єктивне сприйняття благополуччя, очікувану тривалість життя, екологічну безпеку, свободу життєвого вибору, рівень соціальної підтримки держави та поширення корупції. Останній показник, природно, зі знаком мінус: чим вище в країні корупція, тим менше задоволені громадяни. Кажучи простіше, «індекс щастя» росте там, де люди відчувають справедливість і надію на краще.

Очевидно, що по цим критеріям росіянам до щастя, як Рогозіну до Місяця. Тривалість життя у нас хоч і збільшується, але ті, хто доживе до нової пенсії, швидше за все, не сильно розорять держава. Екологічні проблеми наростають — тільки проти будівництва заводу на березі Байкалу по розливу води для Китаю петицію підписали майже мільйон людей, які все частіше розгораються сміттєві війни громадян з владою. Про свободу життєвого вибору, рівень соцпідтримки, снижающийся рік від року, і корупцію, яку в Росії визнають чи не як опору суверенітету, і говорити не доводиться.

Звичайно, залишається головний критерій — суб’єктивний. З ним у нас все добре. В кінці минулого року ВЦВГД рапортував: 84% опитаних соціологами росіян заявили, що вони щасливі або «швидше щасливі». А для решти 14% можна просто прийняти закон про заборону бути нещасливими. Песимістів — штрафувати, іпохондриків-рецидивістів — під арешт. І вся країна буде повне щастя. У всякому разі, поки вистачить місць у в’язницях. У дурнів, як кажуть, і щастя дурне.

А якщо ви думаєте, що такий закон неможливий, озирніться років на п’ять. Хіба можна було тоді уявити, що за критику влади, нехай навіть в не самих парламентських виразах, будуть на повному серйозі штрафувати і садити.

Причому люди, що приймають ці закони, самі ж над ними і потішаються. Мріє про народне щастя Матвієнко тут недавно похвалила «креативних» громадян, переказавши на засіданні ради федерації свіженький анекдот: «Лаєш влада — потрапляєш під закон про неповагу до влади, хвалиш — під закон про фейкових новинах». І сенатори дружно зареготали. Здається, в цей момент вони були щасливі.