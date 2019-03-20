Експерти назвали Фінляндію найщасливішою країною в світі

Фінляндія — найщасливіша країна в світі. До такого висновку прийшли експерти аналітичного центру Next Era, вони підготували доповідь The World Happiness Report.

На друге місце фахівці поставили Норвегії, далі йдуть Данія, Ісландія та Швейцарія. США зайняли 18 сходинку. Росія розташувалася на 59-му місці, між Північним Кіпром (58-е) і Казахстаном (60-е), втративши 10 позицій порівняно з 2017 роком (49 місце). Випередив РФ також Узбекистан (44-е місце). Білорусь експерти поставили на 73-е місце, Україну — на 138-е.

При складанні рейтингу фахівці враховували шість факторів: ВВП на душу населення, тривалість життя, щедрість, соціальну підтримку, а також свободу і корупцію у частині їх впливу на прийняття важливих життєвих рішень.

За словами аналітиків, причина великої кількості щасливих людей у Фінляндії криється в експериментальному підході уряду до створення благополуччя в країні. Як випливає з доповіді, зараз Фінляндія входить у число найбагатших країн світу за ВВП на душу населення. Рівень материнської смертності в країні — один з найнижчих на планеті, також низькі рівні бідності і злочинності. При цьому стан здоров’я кожного зі своїх громадян від народження до смерті держава відстежує, використовуючи особистий ідентифікаційний код — така практика використовується з 1960-х років. Успішним експериментом визнали експерти і систему освіти у Фінляндії: діти вчаться за межами класної кімнати, їм надається більша свобода пересування по школі, робота в будь-якому зручному для них місці, у кожної дитини індивідуальний план уроків, що відповідає потребам, говориться в доповіді.

Доповідь був приурочений до Міжнародного дня щастя, який відзначається у всьому світі 20 березня.