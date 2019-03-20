На Середньому Уралі чоловік з подругою зарізали чотирьох осіб і сховали трупи в шафі і підвалі

В Полевском Свердловської області молодий чоловік з співмешканкою убив чотирьох осіб.

Як повідомляє veved.ru в кінці лютого в поліції стали шукати зниклого чоловіка і вийшли на 22-річного жителя селища Зюзельский. При огляді його будинку в шафі знайшли тіло зниклого з перерізаним горлом. Молодика затримали і взяли під варту.

При повторному огляді будинку в підвалі знайшли ще трьох убитих — всі вони теж загинули від ножових ран.

Слідчі з’ясували, що між однією з жертв і молодим чоловіком стався конфлікт на ґрунті розпиття спиртного і він напав на товариша по чарці з ножем, а потім убив трьох людей, щоб позбутися свідків. За версією правоохоронців, йому активно допомагала співмешканка.