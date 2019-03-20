Сонце для Клюєвих

Неправомірні дії держвиконавця та виконання підробленого судового рішення обійшлося державі в 36 млн грн. У братів Клюєвих — суцільний профіт: вони не тільки вийшли з-під санкцій ЄС, але і безкарно — до нитки! — обчистили Україну.

На початку березня стало відомо, що Євросоюз виключив екс-главу адміністрації президента Андрія Клюєва з санкційного списку.

Це сталося після того, як в лютому цього року Клюєв виграв справу в суді Європейського союзу. Суд дізнався, що з березня 2016 року розслідування справ щодо Клюєва в Україні зупинено. По-друге, прокуратура Вени повідомила про сумніви в обґрунтованості звинувачень, висунутих проти братів Андрія і Сергія Клюєвих після ознайомлення з документами, наданими українською стороною. На думку австрійців, «звинувачення, висунуті в засобах масової інформації, що заявник і його брат вчинили злочини за українським законодавством, які були серед витоків багатьох справ по відмиванню коштів в Австрії, не підтверджуються, незважаючи на кілька проведених розслідувань».

Ймовірно, за все новими і новими скандалами пересічний читач вже навряд чи з ходу і згадає, про що йде мова. А за часів президента Януковича 87% ринку сонячної електроенергії займала група «Activ Solar» Клюєвих. Після втечі з країни брати продали сонячний бізнес в Україні китайцям (без будь-якого опору цьому ГПУ, яка “розслідувала” злочинну діяльність братів Клюєвих — А).

Але дещо залишилося. Свого часу лінії електропередач для підключення станцій Клюєвих будувалися також на кошти держбюджету за цільовою програмою, затвердженою урядом Миколи Азарова.

У 2012 році тендер «НЕК «Укренерго» на будівництво ліній електропередач виграло ТОВ «зв’язоктехсервіс». Засновником фірми був Єгор Пасхалов, який у 2008-2012 рр. значився директором підприємств, якими володіло ТОВ «Акорд Фінанс» родини прем’єр-міністра Миколи Азарова. Це ТОВ «Домикс», ТОВ «Азур Девелопмент», ТОВ «Дублон Капітал», ТОВ «Дукат Інвест».

У листопаді 2015 року «зв’язоктехсервіс» отримав рішення Господарського суду Києва про стягнення 54,8 млн грн боргу з державного «Укренерго». Гроші були перераховані компанії менеджера Азарова.

А вже в квітні 2017 року Господарський суд Києва задовольнив позов про стягнення з «зв’язоктехсервіс» 49,5 млн грн. Виявилося, що в грудні 2014 року «зв’язоктехсервіс» позичав гроші у ТОВ «Систем Пауер Інжиніринг» за договором поворотної фінансової допомоги.

«Систем Пауер Інжиніринг» має трьох засновників Олександр Хижняк, Олексій Баликов і Володимир Мукалов. У той же час Мукалов і Хижняк є співзасновниками «Іст Енержі Інжиніринг» разом з Іриною Марич, яка відома як директор ТОВ «Актив Солар», яке контролювалося Клюєвими.

Рішення набуло чинності. Було відкрито виконавче провадження. Держвиконавець наклав арешт на всі гроші на банківських рахунках «Зв’язки язоктехсервісу» в сумі близько 36 млн грн.

Але 11 грудня 2017 року старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції Сіренко С. В. арешт скасував. Підставою стала заява представника ТОВ «зв’язоктехсервіс». До заяви додано рішення Господарського суду. Києва від 23.11.2017 р. по справі 910/18588/17 про нібито визнання за ТОВ «Варлейт» права власності на згадані 35,8 млн грн. Інших активів для погашення боргу у ТОВ «зв’язоктехсервіс» не залишилося.

Але ні фірми «Варлейт», ні такого рішення знайти не вдалося.

З’ясувалося, що рішення Господарського суду. Києва від 23.11.2017 р. було підробленим. В. о. голови Господарського суду Києва листом повідомив, що ТОВ «Варлейт» і ТОВ «зв’язоктехсервіс» не були сторонами по справі 910/18588/17 і рішення про визнання права власності на гроші не приймалося.

У січні 2018 року були внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 382 КК — невиконання судового рішення. Розслідуванням займається Шевченківське управління поліції р. Києва.

За версією слідства, керівництво «Зв’язки язоктехсервісу вирішив навмисне перешкоджання виконанню судового рішення шляхом виведення коштів з арештованих рахунків.

Досі це виглядало як міжсобойчик між менеджерами Клюєва-Азарова, де хто-то кого-то “прокинув”.

Але 1 березня 2019 року постраждала компанія «Систем Пауер Інжиніринг» стягнула 36 млн грн з держави. Логіка така: якщо держвиконавець виконав підроблене рішення суду і пустив гроші за вітром, виконати даний судове рішення тепер не з чого, то нехай за шкоду, заподіяну діями держвиконавця Сергія Сіренка, заплатить держава.

Зараз рішення про стягнення з держави грошей — це лише перша інстанція. Але є всі шанси, що його виконають.

Ну а зниклі гроші нехай поліція пошукає в компанії «зв’язоктехсервіс» або компаніях-«прокладки». Є прізвище жінки, яка отримувала у виконавчій службі рішення про зняття арешту з рахунків ТОВ «зв’язоктехсервіс». Але вона цього не визнає, стверджуючи, що туди не ходила і рішення не забирала, а тільки допомагала директор з відкриттям банківських рахунків. Новий керівник «Зв’язки язоктехсервісу» повідомив, що працює на посаді з жовтня 2017 року і в подальшому від дачі свідчень відмовився.

Однак «зв’язоктехсервіс» фігурує в ще одному кримінальному провадженні від 06.10.2016 за фактом розкрадання державних коштів посадовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «зв’язоктехсервіс» і ТОВ «Укрінформсвязь» в особливо великих розмірах при будівництві «ЛЕП 110 кВ Придунайська — Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська») для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне».

Якщо коротко і ясно, то це і є той самий контракт на будівництво за державний рахунок ліній електропередач для станцій Клюєвих. У 2016 році після успішного стягнення 54 млн грн боргу з государственногоу «Укренерго» директор і бухгалтер «Зв’язки язоктехсервісу» начебто почали перераховувати їх на інші компанії. Зокрема, 9,4 млн грн встигли перекинути ТОВ «Укрінформсвязь» при відсутності будь-яких підписаних актів виконаних робіт.

Для прикриття своєї угоди співзасновник, директор і бухгалтер «Зв’язки язоктехсервісу» нібито вирішили залучити осіб з числа співробітників правоохоронних органів. Останні повинні були забезпечити непритягнення їх до кримінальної відповідальності у разі викриття та іншим чином сприяти приховуванню злочину.

Справу розслідувала ГПУ. У 2017 році прокурор в суді називав версію, що гроші переводилися в готівку через ряд компанії для подальшої передачі посадовим особам ДП «НЕК «Укренерго».

Зрештою, у березні 2018 року були виділені матеріали по бухгалтеру підприємства «зв’язоктехсервіс». Йому було висунуто обвинувачення в розтраті коштів. Тільки в лютому 2019 року справу направили в суд. Чоловікові інкримінують, що, користуючись правом другого підпису на платіжних документах, він безпідставно і незаконно здійснював операції перерахування коштів компанії «зв’язоктехсервіс» іншим суб’єктам господарювання.

Тому в 2016 році компанія «зв’язоктехсервіс» стягнула 54 млн грн боргу з державного підприємства.

Законність формування і стягнення цього боргу під питанням і є кримінальну справу про розтрату коштів. Відразу після отримання грошей 9,4 млн грн перераховують на іншу фірму для переведення в готівку — нібито для передачі коштів представникам «Укренерго». Дії посадових осіб компанії «зв’язоктехсервіс» починає розслідувати ГПУ. У жовтні 2017 у фірмі змінюється директор і через два місяці з рахунку зникає ще 36 млн грн.

Зараз звинувачення висунули тільки бухгалтеру. Засновник фірми Пасхалов (той, який відомий як менеджер бізнесу Азарова) має статус потерпілого.

Версії про залучення правоохоронних органів та винагороді для «Укренерго» зараз, схоже, вже не актуальні.

У той же час очевидно, що висновок декількох мільйонів, які «Укренерго» нібито заборгували за лінії для станцій Клюєвих, не було межею. Адже в кінці кінців з держави стягнули ще 36 млн збитків, оскільки державний виконавець раніше виконав підроблене рішення. Тому цікаво, чи вийде у поліції залучити по цьому епізоду не тільки виконавця.