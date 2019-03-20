Гриценко на Марші єдності в Тернополі назвав чотири кандидатури на ключові посади, які призначаються за квотою президента

Під час «Маршу єдності заради порядку» у Тернополі голова «Громадянської позиції» та учасник президентських перегонів Анатолій Гриценко представив свою команду і чотири кандидатури на ключові посади, які призначаються за квотою президента.

Журналісти відзначають, що згідно з інформацією прес-служби кандидата в президенти, головою Служби безпеки, в разі перемоги Анатолія Гриценка на виборах, стане Віктор Трепак, головою Національного банку Олександр Савченко, главою Міністерства закордонних справ — Світлана Заліщук, а можливим міністром оборони може стати Іван Апаршин.

«При наступному міністра оборони Івана Апаршин солдатів буде забезпечений, а в армії не буде мародерства в крові. Світлана Заліщук на посаді міністра не буде вести країну в каламутні союзи», — заявив учасник президентських виборів.

За його словами, вони зруйнували міф про те, що українські демократи не можуть об’єднатися.

Крім того він додав, що з його приходом до влади Україна забуде слово «олігарх».