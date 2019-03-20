Статки, автівки та маєтки керівніцтва ДБР у Мелітополі

Державне бюро розслідування – новий державний орган у правоохоронній системі України, який остаточно перебравши на себе функцію досудового слідства від прокуратури.

Процес формування цього органу триває ще з 2015 року до сьогодні. Наразі всі територіальні управління Держбюророзслідувань функціонують та мають своє керівництво. То ж ми вирішили проаналізувати, хто їх очолює.

Знайомтесь, Директор Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі – Денис Юрійович Керман.

Свою кар’єр єру в правоохоронних органах Денис Керман розпочав з 2001 року, в якості помічника прокурора, старшого помічника прокурора Іллічівського району м. Маріуполя. У період 2009 – 2011 років він працював Куйбишевським міжрайонним прокурором Запорізької області, у 2011 – 2012 роки – був начальником відділу управління захисту конституційних прав і свобод громадян прокуратури Запорізької області.

Протягом 2012 – 2014 років Денис Юрійович займав посаду Бердянського міжрайонного прокурора Запорізької області.

Протягом 2014 – 2016 років він був заступником прокурора Запорізької області, а після цього аж до 2018 року працював заступником начальника управління представництва інтересів громадянина або держави в суді прокуратури Запорізької області.

Окрім цього, пані Вікторія заощадила 310 тис. грн.

Ні Денис Юрійович, ні його дружина не мають власного нерухомого майна. Його вони орендують. Зокрема, Денис Керман разом із родиною користуються квартирою в Запоріжжі та має місце реєстрації в Маріуполі.

Дружина, Вікторія Керман, користується додатково квартирою в Бердянську та зареєстрована в невеликому житловому будинку у смт Комишуваха.

Фактично, родина очільника ДБР в Мелітополі не має і власних авто. Вікторія Керман є власницею ВАЗ 2104 2007 р. в. А від рештою транспортних засобів вони користуються. Мова йде про два автомобілі Toyota Rav 4 2010 р. в. та Mercedes Е220 2003 р. в.

Із декларуванням цих автомобілів також непорозуміння. У декларації за 2016, 2015 та 2014 роки Toyota Rav 4 2010 р. в. та Mercedes Е220 2003 р. в. відсутні, хоча право на користування ними, судячи з декларації, Денис та Вікторія Керман мають вже багато років.

Якщо говорити про найближчих родичів Дениса Кермана, то можемо знайте інформацію про його батька – Юрія Сергійовича Кермана. Він був відомим футболістом в СРСР та Україні. Щодо рідного брата нового очільника ДБР в Мелітополі Сергія Юрійовича Кермана – він є начальником відділу процесуального керівніцтва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ. Втім, цю престижу посаду він був готовий проміняти на роботу в новоствореному Держбюро розслідувань. Сергій Керман брав участь у конкурсі на посаду начальника слідчого відділу.

Заступник Директора Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі — Богдан Іванович Чегіль.

Розпочинав свою кар’єр єру Богдан Іванович в органах УМВС України в Закарпатській області у 2005 році. Протягом 2007 – 2008 років працював помічником Нікопольського міжрайонного прокурора Дніпропетровської області. Після цього аж до 2015 року був його заступником.

Серед заощаджень у власності Богдана Івановича € 320 тис. грн готівки.

Дружина колишнього прокурора є власницею будинку та земельної ділянки в Нікополі. Площа цього житла – 217 кв. м. Право користування будинком має і Богдан Іванович.

Вісь як виглядав будинок у 2017 році:

Сам же Богдан Чегіль власного майна немає. Натомість він користується кімнатою та квартирою в м. Дніпро. Власником квартири вказана Рената Аркадіївна Ромаш.

Власних автомобілів у родини немає. Втім, подружжя має право користування іншими авто. Наприклад, Богдан Чегіль користується VOLKSWAGEN PASSAT 2013 р. ст. Власником авто є його батько – Іван Чегіль. Щодо дружини Діани Василівни, то вона користується автомобілем VOLKSWAGEN JETTA 2016 р. ст. Власником цього автомобіля є Сергій Геннадійович Барінов.



Батько Богдана Чегіля – Іван Іванович Чегіль є заступником голови Іршавської райспоживспілки. У своїй декларації за 2018 рік Іван Іванович вказав, що з 1986 року є власником будинку в м. Хмільник. Площа будинку – 125 кв. м. Однак у його дружини є ще один будинок у Хмільнику площею 210 кв. м. Дату набуття власності цього житла Оксана Іванівна Чегіль надавати відмовилася. Звідки у подружжя кошти на придбання чи будівництво цього житла не відомо, адже їхній спільний дохід за 2016-2018 роки склав 314 тис. грн. Окрім цього, Івану Чегілю вдалося заощадити 993 тис. грн.

Наразі, посаду першого заступника Директора територіального управління ДБР, розташованого в м. Мелітополі пустує, адже попереднього переможця конкурсу Каміля Примакова так і не було призначено. Як наслідок, конкурс на цю вакантну посаду було оголошено заново та станом на 19.02.2019 року обрано іншого претендента на це місце — Сергія Сідорова. Втім, наказу про його призначення поки що немає, як і його портфоліо, яке відсутнє на офіційному сайті Державного бюро розслідувань.

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Мелітополі поширює свою діяльність на Автономну Республіку Крим, Запорізьку, Херсонську області, місто Севастополь. Саме від керівніцтва в найближчому майбутньому залежатиме формування ДБР у м. Мелітополі.