Періс Джексон підтримала свого хрещеного батька Маколея Калкіна на зйомках його шоу

Періс Джексон і Габріель Гленн

20-річна дочка Майкла Джексона Періс вже кілька днів поспіль не сходить зі сторінок західних таблоїдів. Спочатку в пресі з’явилися повідомлення про те, що дівчина, яка нещодавно пройшла курс лікування в реабілітаційній клініці, була госпіталізована через спроби суїциду, потім сама Періс спростувала ці повідомлення і з’явилася на публіці разом зі своимбойфрендом Габріелем Гленном а прем’єрі фільму «Бруд» (The Dirt).

Напередодні ж дочка короля поп-сцени знову вийшла у світ в компанії коханого — ввечері вони разом попрямували на зйомки нового випуску подкаст-шоу 38-річного Маколея Калкіна (він, до речі, є хрещеним батьком Періс). Папараці зняли Хілтон і Гленна в момент, коли ті підходили до студії.

Періс Джексон і Гарбиель Гленн

Періс говорила з кимось по телефону, а Габріель йшов поруч із нею й зворушливо тримав її за талію. Джексон вийшла у світ в улюбленому стилі хіппі: на ній була блакитна майка, картата сорочка і чорні джинси з вишивкою. Голову зірки прикрашав рожевий обідок з заячими вухами — цей аксесуар був обраний невипадково, він є атрибутом подкаст-шоу Калкіна Bunny Ears.

Періс Джексон

Маколей Калкін

На бэкстейдже зйомок Періс і Маколею дійсно було що обговорити. Після виходу документального фільму «Залишаючи Неверленд» (Leaving Neverland), в якому Майкла Джексона звинуватили в педофілії, вони обидва стали на бік короля поп-сцени і виступили на його захист.

Майкл Джексон з сином Прінсом і дочкою Періс

Так, Маколей Калкін заявив, що між ним і Майклом Джексоном, всупереч чуткам, ніколи не було нічого, крім щирої дружби.

Він захотів зі мною спілкуватися, тому що зі мною тоді відбувалося багато всього, на мене звалилася слава. Ми були справжніми друзями у найпростішому розумінні цього слова. Люди ставлять під сумнів цю дружбу, тому що він був самим популярним людиною на планеті! Ніхто в моїй католицькій школі і поняття не мав, через які ситуації мені довелося пройти, а Майкл був з тих людей, хто пережив все рівно те ж саме, і він просто хотів переконатися в тому, що я не відчуваю себе самотнім,

— розповів Маколей про своє спілкування з королем поп-сцени.

Майкл Джексон і Маколей Калкін

ФОТО Splash news/Instagram