Обвинувачений у справі Захарченко» попросив політичний притулок в Англії

Співвласник компанії «1520» Борис Ушерович попросив влада Великобританії про надання йому політичного притулку.

Як розповів «Росбалту» джерело, знайоме з ситуацією, Ушерович подав британським властям прохання про надання політичного притулку. Він отримав статус здобувача політпритулку. Під час подачі заяви, міграційний офіцер майже шість годин допитував бізнесмена.

Як вважає слідство, співвласники компанії «1520» Валерій Маркелов, Борис Ушерович щомісяця платили співробітникові ГУЭБиПК Дмитру Захарченко по $150 тис. Захарченко виконував роль своєрідного безпечника цих персон, а також їх бізнесу, який будувався на отримання контрактів на мільярди рублів від РЖД.

Маркелов перебуває під вартою, Ушерович оголошений в міжнародний розшук, СКР просить про його заочний арешт.