У Нижньовартовську відбудеться ще один мітинг проти зростання тарифів на ЖКП на 11%

У Нижньовартовську 23 березня о 13 годині на території старої автостанції по вулиці 60 років Жовтня відбудеться мітинг проти концесій і підвищення тарифів ЖКГ. Про це повідомила Znak.com глава міського відділення ЛДПР Олена Пыжова.

За її словами, партія організовує захід на численні прохання городян.

«На мітингу буде зачитана і підписана всіма бажаючими резолюція з вимогами скасувати рішення мера Нижньовартовськ Василя Тихонова, який без публічного обговорення погодив передачу стратегічного міської об’єкта МУП „Теплопостачання“ в концесію. Ми також вважаємо неправильним звернення думи міста до губернатора ХМАО з проханням встановити граничний індекс зміни плати громадян за комунальні послуги з 1 липня 2019 року в розмірі, що перевищує індекс по ХМАО більш ніж на величину відхилення по округу. Адже фактично мер збільшив зростання з 4% до 11% комунальних тарифів для жителів Нижньовартовськ», — розповіла Пыжова.

Як повідомляють організатори, на мітингу буде поставлено питання про зміну керівництва муніципальних підприємств Нижньовартовськ «Теплопостачання» та «Міськводоканал», яке за короткий час довело успішні компанії до жалюгідного стану.

Нагадаємо, АТ «Міські електричні мережі», яке належить «Корпорації СТС» Артема Бикова та Олексія Боброва, звернулися до влади Нижньовартовськ з пропозицією про передачу їм найбільшого комунального підприємства міста — МУП «Теплопостачання» на умовах концесійної угоди. У жовтні 2018 року депутатів думи в екстреному порядку зібрали на депутатські слухання, де було піднято питання про направлення звернення думи до губернатора з ініціативою встановити граничний індекс зміни плати громадян за комунальні послуги з 1 липня 2019 року в розмірі, що перевищує індекс по ХМАО більш ніж на величину відхилення по округу. Мова йшла про збільшення тарифів на 11%, що в два рази більше, ніж гранично допустимі норми.

Влада міста тоді заявили депутатам, що зростання погодив громадська рада при адміністрації Нижньовартовськ. При цьому вони пояснили, що підвищення тарифів — одна з умов укладення з інвестором концесійної угоди. Губернатор ХМАО Наталія Комарова в результаті підтримала зростання комунальних тарифів у місті.

У березні Комарова була з робочим візитом у Нижньовартовську, однак відмовилася зустрічатися з громадськістю, яка виступає проти підвищення тарифів на ЖКП.