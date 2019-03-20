Коболєв залишився главою правління «Нафтогазу» ще на рік

Голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв залишається на своїй посаді. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

Контракт з Коболевым та іншими членами правління буде продовжений на один рік до 20 березня 2020 року.

«Сьогодні ми приймаємо рішення про те, щоб продовжити з правлінням компанії на один рік контракт з щомісячним та щоквартальним звітом про досягнення цілей. Якщо вони не будуть досягнуті, це буде підставою для розірвання контракту», – сказав прем’єр-міністр.

За словами Гройсмана, Кабінет міністрів узгодив з наглядовою радою «Нафтогазу» три ключові умови, на яких продовжується контракт з правлінням компанії.

Це створення сертифікованого оператора ГТС з 1 січня 2020 року, збільшення видобутку природного газу до 18 млрд кубометрів і відсутність у менеджменту будь-яких бонусів, винагород та зниження зарплати в два рази в порівнянні з попереднім контрактом.