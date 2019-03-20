Під Житомиром назріває скандал з-за смерті породіллі і немовляти

У Черняхові Житомирської області під час пологів померла 36-річна жінка, а її дитина народилася мертвою.

Зазначається, що слідчі Черняхівського відділення поліції почали розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками.

Підставою для початку кримінального провадження стали попередні висновки судово-медичної експертизи про причини смерті жінки і дитини. У першому випадку розтин показав, серед іншого, геморагічний шок, а в другому – асфіксію.

“Встановлено, що 17 березня близько 5 ранку до Черняхівської лікарні з с. Пекарщина каретою “швидкої” було доставлено 36-річна жінка, вагітна четвертою дитиною. За попередніми даними, під час пологів у неї почалася сильна кровотеча, яка, серед іншого, і причиною смерті”, – сказано в повідомленні.

Як пояснили правоохоронці, попередня кваліфікація події – ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає відповідальність від 5-річного обмеження волі до 3-річного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.