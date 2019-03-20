Шосте почуття: люди ловлять магнітне поле Землі, як птахи і звірі

Люди мають прихованим «шостим почуттям», як і багато тварин, які знаходять дорогу додому по магнітному полю Землі.

Вбудований в мозок «компас», можливо, допомагав нашим предкам-кочівникам орієнтуватися в просторі. І цей компас у сучасних людей досі працює — як у мігруючих птахів, морських черепах і комах. До такого висновку прийшли вчені з Каліфорнійського технологічного інституту, які присвятили пошуку шостого почуття людини кілька років.

Команда Джо Кирчвинка провела серію експериментів. 30 добровольців повинні були перебувати в закритій кімнаті, блокувала природне магнітне поле Землі. Замість цього на піддослідних впливали штучним полем, час від часу змінюючи напрямок.

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Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Электроэнцефалограмма показала, що мозок реагував на зміни, навіть коли жоден з учасників не міг сказати, як і коли змінювалося магнітне поле.

«Результати експерименту показують, що людський мозок збирає і обробляє сигнали магнітного поля, — стверджують вчені. — Цей нейронный відповідь можна виміряти і навіть виділити з групи особливо чутливих людей. Враховуючи наявність розвинених геомагнітних навігаційних здібностей у тварин, не дивно, що люди зберегли функціональні залишки цих систем, оскільки наші предки вели кочовий спосіб життя мисливців-збирачів».

Як писав портал «Навколо світу. Україна», Північний магнітний полюс Землі змістився занадто швидко.

За матеріалами Independent

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