В Одесі проти поліцейських відкрили справу за перелом черепа перехожому

Поліцейські Суворовського райвідділу поліції в Одесі спіймали перехожого на вулиці, закували в наручники і довго били. Все — задля зізнання у крадіжці.

Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 365 КК.

Троє співробітників поліції близько опівночі 23 травня 2018 року підбігли до перехожого, вдарили його в груди і повалили на землю. Потім нападники наділи на нього наручники і заштовхали в службову машину.

Правоохоронці привезли потерпілого до Суворовського райвідділу поліції. Там чоловіка продовжили бити, вимагаючи зізнатися в нібито крадіжку мобільного телефону і золотого ланцюжка. Однак потерпілий не дав жодних свідчень поліцейським, після чого його відвезли додому.

Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму. На даний момент правоохоронців не було обрано ніякої запобіжного заходу.