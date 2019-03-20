Начальник відділу Одеського апеляційного адмінсуду приховала житло і два автомобіля

Начальник відділу організаційно-методичної роботи та забезпечення діяльності керівництва суду Одеського апеляційного адмінсуду (тепер П’ятий апеляційний адмінсуд — Ред.) Нечипоренко наталія приховала з електронної декларації нерухомість і два автомобіля.

Про це стало відомо з матеріалів справи за ст. 366-1 КК.

В електронних деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки чиновник в розділі «Об’єкти нерухомості» не вказала інформацію про квартиру, в якій проживає її сім’я. Крім того, працівник суду не відобразила інформацію про автомобілі Lexus RX 350 і автомобілем Audi з іноземним номером.

Також у розділі про доходи чиновниця зазначила тільки свою офіційну зарплату і зарплату чоловіка. При цьому відсутня інформація про передачу чоловіком жінки СФГ «Балкани» земельної ділянки площею 2 га.

Відзначається, що Дніпровський районний суд Києва зобов’язав чоловіка Володимира Нечипоренка виплатити 201 тис. гривень «УкрСоцБанку», а також 51 тис. гривень «Фидокомбанку».