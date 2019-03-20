Наставниками проекту «Єдиної Росії» «ПолитСтартап» в 2019 році стали 770 політиків

Наставниками учасників кадрового проекту «Єдиної Росії» «ПолитСтартап» в нинішньому році стали 770 федеральних і регіональних політиків і політтехнологів. Про це повідомила член Президії Генради партії «Єдина Росія», координатор Партії за напрямом «Молодіжна політика» Альона Аршинова, зазначивши, що до складу федеральних наставників увійшли четверо випускників модуля «Політичний лідер» Вищої партійної школи

«Серед регіональних наставників – представники депутатського корпусу «Єдиної Росії», керівництва регіональних відділень Партії, фахівці з політичним технологіям. Також вперше федеральними наставниками стали чотири випускника модуля «Політичний лідер» Вищої партійної школи. В цьому році в проекті задіяно значно більшу кількість наставників, ніж у пілотному 2018-м. Все більше досвідчених політиків, політтехнологів і політконсультантів приєднуються до навчання молоді, виявлення кращих та підтримки їх становлення на політичному поприщі. Я сама, поряд з 125 федеральними та 645 регіональними наставниками, візьму участь у навчанні слухачів «ПолитСтартапа», — повідомила Аршинова.

Вона зазначила, що зарекомендували себе учасники «ПолитСтартапа» будуть проводити свої виборчі кампанії в супроводі федеральних наставників, а переможці попереднього голосування зможуть скористатися їхньою допомогою і консультаціями при підготовці до вересневих виборів. До числа наставників увійшли досвідчені партійні керівники: перший заступник секретаря Генради «Єдиної Росії» Ольга Баталіна, заступники секретаря Євген Ревенко і Олександр Грибів, депутати Держдуми Сергій Боярський, Денис Кравченко, Максим Сураєв, політтехнологи і політологи Дмитро Гусєв, Євген Мінченко, Дмитро Орлов.

Аршинова також заявила, що поєднання процесу навчання, побудованого на реальних кейсах, і особистого наставництва досвідченого політика дає реальний шанс стати кандидатом на виборах у вересні 2019 року. «У рамках навчання хлопці пройдуть курс лекцій та тренінгів. «ПолитСтартап» дасть можливість набути навички проведення дебатів та виборчих кампаній. Наставники будуть проводити онлайн і особисті консультації з кандидатами та їх штабами, роз’яснювати учасникам основні моменти виборчого законодавства, технології ведення кампаній, допомагати у складанні технологічних карт та планів роботи», — додала координатор Партії за напрямом «Молодіжна політика».

Виконуючий обов’язки керівника регіонального штабу Московського обласного регіонального відділення Всеросійської громадської організації «Молода Гвардія Єдиної Росії» Олександр Толмачоввважає, що «ПолитСтартап» дає хорошу можливість для використання досвіду старших товаришів. «Кажуть, краще вчитися на чужих помилках. Ще крутіше, коли ти про ці помилки впізнаєш з перших вуст. З успіхами і перемогами — аналогічна історія. Для учасників «ПолитСтартапа» Московської області ми підготували наставників різного рівня, від муніципального до федерального: це депутати Держдуми, мособлдуми перед, місцевих Рад, органів виконавчої влади; найкращих політтехнологів і соціологів. У кожного різна історія, своя, особлива. Зазначу, що не всіх наставників ми відбирали самі, частину з них ми запросили на запит учасників «ПолитСтартапа» в ході зустрічей і презентацій проекту. Тим самим ми впевнені в запиті молоді рости і розвиватися в політичній сфері. Оновлення Партії, оголошене на З’їзді, гармонізує з настроєм учасників «ПолитСтартапа», — підкреслив Толмачов.

Нагадаємо, реєстрація на сайті politstartup.er.ru триватиме до 30 квітня. У цьому році проект охопить 36 регіонів – від Калінінграда до Чукотки. Кадровий проект «ПолитСтартап» спрямований на кадрове оновлення партійних рядів. У проект запрошуються молоді люди у віці до 35 років. За останніми даними, на початок березня, близько 2,5 тис. осіб подали заявки на участь у проекті.

Вперше кадрово-освітній проект «Єдиної Росії» був запущений в 2018 році. Тоді у проекті взяли участь 1609 осіб з 24 регіонів, було обрано 87 молодих депутатів від «Єдиної Росії».